Kreisliga A1: Tabellenletzter mit großen Schwächen im Abwehrverbund

In der Kreisliga A1 sind der Erste und der Zweite wieder zurück in der Spur. Währenddessen hat es die SpVgg verpasst, den Schwung mitzunehmen.

Das Führungsduo hat offensichtlich die richtigen Lehren aus den Niederlagen vom vergangenen Spieltag gezogen. Die SG Vöhringen gewann den Spitzenkampf gegen die SG Herzogsweiler-Durrweiler praktisch auf den letzten Drücker mit 2:1. Blendor Alimusaj, der die Vöhringer früh in Führung gebracht hatte, war der Match-Winner. Alimusaj sorgte mit seinem sehenswerten Strahl in der Schlussminute dafür, dass die Vöhringer doch noch den Sieg bejubeln durften und weiter an der Spitze stehen.

Weniger spannend machte es hingegen der SV Dietersweiler im Duell gegen den SV Alpirsbach-Rötenbach. Nach der ersten Saisonniederlage vor einer Woche spielte die Mannschaft von der Birre wie ausgewechselt und ließ den Klosterstädtern keine Chance.

Erneut zwei Treffer

Neuer Tabellendritter ist der SV Glatten, der mit dem verdienten Heimerfolg gegen die Freudenstädter Zweite, die zuletzt gegen den SV Dietersweiler gewonnen hatte, seinen dritten Sieg in Folge feierte. Nicht ganz unbeteiligt am Glattener Erfolg war deren Sommerneuzugang Marc Hitzel mit seinen zwei Treffern.

Mehr als erfreulich verlief der Spieltag auch für die SG Marschalkenzimmern/Weiden. Dank des deutlichen Heimerfolgs gegen den SV Mitteltal-Obertal hat die Mannschaft von Frank Baumann nach langer Zeit erstmals wieder die Abstiegsränge verlassen.

Dieses Ziel hat sicherlich auch der SC Kaltbrunn, der aber im Kellerduell gegen die Gäste aus Oberiflingen überraschend deutlich sein Heimspiel verloren geben musste.

Schwächen in der Abwehr

Die rote Laterne hat damit weiterhin der SV Betzweiler-Wälde inne. Auch gegen die SG Hallwangen war trotz dreier Tore nichts zu holen. Am Ende stand es 3:5 (1:2). Dabei hatte der SV Betzweiler-Wälde erneut großer Schwächen in seinem Abwehrverbund gezeigt. Nach vorne zeigte Betzweiler-Wälde gute Ansätze und ging früh durch Joshua Schwab in Führung.

Die Hallwanger mussten aber nur auf Fehler der Gastgeber warten und drehten die Partie bereits zur Pause. Nach dem verdienten Ausgleichstreffer der Gastgeber, abermals durch Schwab, traf Hallwangens Spielertrainer Konstantin Krej gleich doppelt. Der SV Betzweiler-Wälde gab sich aber auch jetzt noch nicht geschlagen und konnten durch einen von Robin Haas verwandelten Foulelfmeter auf 3:4 verkürzen. Für den Schlusspunkt sorgte auf der Gegenseite David Schmidt, der mit seinem zweiten Treffer den Auswärtserfolg der SG Hallwangen besiegelte.

Aufgrund des Spielverlaufs wäre ein Unentschieden sicherlich das gerechtere Ergebnis gewesen. Tore: 1:0, 2:2 Joshua Schwab (14.,48.), 1:1, 3:5 David Schmidt (18.,89.), 1:2 Sally Wenzelau (33.), 2:3, 2:4 Konstantin Krej (52., 55.), 3:4 Robin Haas (63., Foulelfmeter).