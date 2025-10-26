Kreisliga A1: Tabellenletzter mit großen Schwächen im Abwehrverbund

In der Kreisliga A1 sind der Erste und der Zweite wieder zurück in der Spur. Währenddessen hat es die SpVgg verpasst, den Schwung mitzunehmen.
Das Führungsduo hat offensichtlich die richtigen Lehren aus den Niederlagen vom vergangenen Spieltag gezogen. Die SG Vöhringen gewann den Spitzenkampf gegen die SG Herzogsweiler-Durrweiler praktisch auf den letzten Drücker mit 2:1. Blendor Alimusaj, der die Vöhringer früh in Führung gebracht hatte, war der Match-Winner. Alimusaj sorgte mit seinem sehenswerten Strahl in der Schlussminute dafür, dass die Vöhringer doch noch den Sieg bejubeln durften und weiter an der Spitze stehen.