Kreisliga A1: SV Waldmössingen hat ersten Punktverlust gut verkraftet

Der SV Waldmössingen ist nach dem ersten Punktverlust in der A1 zurück in der Erfolgsspur und gewann das Topspiel mit 3:1.

Ein Lob hatte Mladen Nikolic beim 3:1-Sieg seiner Mannschaft im Topspiel gegen die SG Irslingen/Epfendorf für den Auftritt seiner Elf parat. „Wir sind schnell mit 0:1 in Rückstand geraten und haben dann die richtige Reaktion gezeigt. Es war mannschaftlich ein sehr guter Auftritt.“ Nikolic beschreibt die Gemütslage: „Nach dem 1:1 in Schörzingen wollten alle unbedingt diesmal wieder gewinnen und keine Punkte hergeben. Die Jungs waren besonders heiß, fokussiert und so sind sie aufgetreten.“

Erstmals in dieser Runde traf die gefürchtete K3-Offensive mit Damian Kaminski, Dennis Kimmich und Dominik Klaus gemeinsam und hintereinander in einer Partie. „Ja, die drei Jungs sind schon etwas besonderes. Eine absolute Ausnahme für die Liga. Sie kennen sich, wirbeln da miteinander vorne und legen sich die Bälle aus. Dass es in einem so wichtigen Spiel geklappt hat, dass mal wieder alle drei Treffern, gibt es auch nicht immer“, freute sich der Waldmössinger Trainer.

Er weiß, wie wichtig der Sieg war, um die Konkurrenz auf Abstand zu halten. Denn die rückt im Verfolgerfeld enger zusammen: Allen voran Irslingen/Epfendorf und die SpVgg. Bochingen (24), die nach dem spielfreien Wochenende nun daheim die Waldmössinger zum Derby erwartet. Dazu kommen der TSV Boll und SV Heiligenzimmern.

Heiligenzimmern einer der Hauptkonkurrenten

„Heiligenzimmern hatte ich von Beginn an auf der Rechnung. Sie waren Bezirksligist und ihre Ergebnisse in den letzten Wochen zeigen, wie stark sie geworden sind“, hat Nikolic den zweitbesten Angriff der Liga (38) nach seinem Team (39) noch nicht aus den Augen verloren. Während beim SVW Kimmich (16), Kaminski (7) und Klaus (5) zusammen 28 Tore beisteuerten, sind Jonas Huber und Vincent König (je 7) die besten SVH-Schützen.