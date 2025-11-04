Kreisliga A1: SV Waldmössingen hat ersten Punktverlust gut verkraftet

Der SV Waldmössingen ist nach dem ersten Punktverlust in der A1 zurück in der Erfolgsspur und gewann das Topspiel mit 3:1.
Ein Lob hatte Mladen Nikolic beim 3:1-Sieg seiner Mannschaft im Topspiel gegen die SG Irslingen/Epfendorf für den Auftritt seiner Elf parat. „Wir sind schnell mit 0:1 in Rückstand geraten und haben dann die richtige Reaktion gezeigt. Es war mannschaftlich ein sehr guter Auftritt.“ Nikolic beschreibt die Gemütslage: „Nach dem 1:1 in Schörzingen wollten alle unbedingt diesmal wieder gewinnen und keine Punkte hergeben. Die Jungs waren besonders heiß, fokussiert und so sind sie aufgetreten.“