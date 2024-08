Kreisliga A1: SV Dietersweiler möchte gegen einen Aufsteiger in die Spur kommen

SV Dietersweiler möchte gegen einen Aufsteiger in die Spur kommen

1 Für den SV Dietersweiler und Matthias Moratti geht es darum, am zweiten Spieltag gegen den TSV Altensteig, die ersten drei Punkte der Saison zu holen. Foto: Andreas Wagner

Der SV Dietersweiler trifft am zweiten Spieltag der Kreisliga A1 auf den TSV Altensteig, der sein vergangenes Spiel mit 5:1 gewinnen konnte.









Link kopiert



Am zweiten Spieltag der neuen Kreisliga A1 West dürfen sich die Zuschauer auf ein spannendes Derby zwischen dem 1. FC Egenhausen und dem Phönix aus Pfalzgrafenweiler freuen. Tabellenführer Altensteig empfängt den SV Dietersweiler und die SG Dornstetten reist zur SGM Ettmannsweiler/Aichelberg. Die am ersten Spieltag noch spielfreien Mannschaften SG Herzogsweiler/Durrweiler und SV Huzenbach greifen auch ins Spielgeschehen ein. Die Weilemer empfangen die Sportfreunde Aach und die Murgtäler gastieren in Hallwangen.