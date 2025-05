St. Georgens Spielertrainer Manuel Passarella tut für einen gelungenen Abschied alles. Der erfahrene Mann steuerte zum wichtigen Heimsieg im Kampf um den Klassenerhalt einen Doppelpack bei, traf in den letzten fünf Spielen für sein Team immer und nährt mit dem dritten Sieg aus den letzten vier Spielen die Hoffnungen darauf, die Liga halten zu können.

Wie beim 5:1 im Hinspiel gab es einen Sieg gegen den FCK, der nur zwei seiner letzten elf Partien gewinnen konnte und Dank seines Polsters (29 Punkte) wohl nicht mehr in Abstiegsgefahr gerät.

Spannender Abstiegskampf

Der Abstiegskampf nimmt an den letzten vier Spieltagen mächtig Fahrt auf: Nachdem der FC Hochemmingen (25) am Donnerstag vorlegte und sich der FC Bad Dürrheim (20) und Hajduk VS (23) bei fulminanten 5:5-Remis gegenseitig die Punkte weggenommen haben, konnten nun die Bergstädter (21) sich besser positionieren.

Doppelschlag zum 2:0

Zunächst sorgte Aluan Cheikhi in der 19. Minute nach einer Hereingabe von Wael Ied für die 1:0-Führung. Kaum wieder angespielt waren die Gäste nach einem Ballverlust indisponiert und Manuel Passarella versenkte die Kugel zum plötzlichen 2:0-Doppelschlag (20.). Kurios: Er wollte einen Pass in den Fünfmeterraum zu Chekhi spielen, der Ball ging jedoch durch desen Beine direkt ins Tor.

Kappel lange in Unterzahl

In der Folgezeit versuchten die Hausherren um Abwehrchef Alexander German, defensiv stabil zu stehen und nichts zuzulassen. Kappel kassierte kurz vor der Pause für Benjamin Jobst eine Ampelkarte und musste über 50 Minuten in Unterzahl weiterspielen. Manuel Passarella sorgte in der 66. Minute nach Hereingabe von Cheikhi per herrlichem Seitfallzieher für die 3:0-Vorentscheidung. Mehr als der Ehrentreffer von Kevin Kitiratschky in der Schlussphase per Distanzschuss aus dem Rückraum gelang nicht mehr.

Statistik und Trainerstimmen

FV/DJK St. Georgen:Malena - Kieninger, Ma. Passarella (80. Spina), Haas, Scungio (63. Levin), Cheikhi, Tallarico, Gi. Passarella, Ied, German, Maier (70. Buzinski). FC Kappel: Gacaferi - Jobst, Heier (75. Labriola), Karaman (30. Denner), Ti. Cristilli, Ellenberger, de Caro, Zerbo (17. Garbusow), Do. Cristilli (60. Kitiratschky), Hayn, Wessels. Tore: 1:0 Cheikhi (19.), 2:0, 3:0 Passarella (20., 66.), 3:1 Kitiratschky (84.). Besonderes Vorkommnis: gelb-rote Karte für Benjamin Jobst (FCK/39.). Schiedsrichter: Anton Schmider.

Manuel Passarella (FV/DJK): „Es war ein sehr wichtiger Sieg für uns. Die hinteren Teams wissen jetzt alle, um was es geht. Da gibt jeder sein Herz. Wir haben es in der eigenen Hand zu schaffen, allerdings gibt es noch einige direkte Duelle für alle Teams.

Kevin Kitiratschky (FCK): „Es war ein verdienter Sieg für St. Georgen. Bei uns sind wichtige Leistungsträger nicht fit gewesen und fehlten. Durch den Platzverweis wurde es nach dem 0:2 natürlich immer schwieriger noch einmal zurückzukommen.“