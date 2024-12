Kreisliga A1: Spitzenquartett im Kampf um den Aufstieg – Dornstetten vorne

1 Die SG Dornstetten gehört zu den Favoriten für den Aufstieg in der Kreisliga A1. Foto: Andreas Wagner

Das Fußballjahr endet in der Kreisliga A1 mit dem regulären zweiten Spieltag der Rückrunde. Bis auf den kompletten 16.Spieltag und zwei weitere Partien kamen bisher alle Spiele zur Austragung.









Die Liga ist, sowohl was das Aufstiegsrennen anbelangt als auch im Tabellenkeller, sehr ausgeglichen. Die vier Vertreter aus dem Raum Calw haben sich als Bereicherung in der Liga herausgestellt und spielen eine sehr gute Rolle. Der 1. FC Egenhausen von ihnen die beste Mannschaft und hat sich nach einem Holperstart mit zwei Auftaktniederlagen in Folge in Dornstetten und zu Hause gegen den Lokalrivalen aus Pfalzgrafenweiler auf einen beachtlichen zweiten Tabellenplatz gekämpft. In den nachfolgenden Partien verlor die Mannschaft von Patrick Brassat nur noch den Lokalkampf in Altensteig. Mit Marius Pfender haben die Egenhausen einen torgefährlichen Stürmer in ihren Reihen, der das Jahr zuvor noch in der Landes- und Verbandsliga beim GSV Maichingen gekickt hat.