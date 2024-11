Kreisliga A1: So möchte der Phönix Pfalzgrafenweiler den Sieg holen

1 Der Phönix Pfalzgrafenweiler (in Blau) möchte den zweiten Dreier in Folge holen. Foto: Andreas Wagner

Am letzten Vorrundenspieltag stehen entscheidende Duelle an. Der Phönix Pfalzgrafenweiler beendete seine Niederlagenserie, doch Abteilungsleiter Krauss bleibt kritisch.









Link kopiert



Am letzten Vorrundenspieltag treffen die vier besten Teams der Liga aufeinander. Tabellenführer SV Dietersweiler tritt beim Tabellenvierten in Egenhausen an, und der Tabellenzweite SG Dornstetten spielt beim Tabellennachbarn in Hallwangen. Auch das Verfolgerduell zwischen dem TSV Simmerfeld und Klosterreichenbach verspricht Spannung. Besonders wichtig ist die Partie im Tabellenkeller zwischen dem SV Glatten und dem Lokalrivalen aus Aach. SG Herzogsweiler-Durrweiler – Phönix Pfalzgrafenweiler (Sonntag, 14.30 Uhr). Der Phönix Pfalzgrafenweiler konnte am letzten Spieltag seine Niederlagenserie beenden. Im Heimspiel gegen die SGM Wittendorf/Lombach/Loßburg setzte sich die Mannschaft von Andreas Raisch und Johannes Waldmann dank der Tore von Marc Schleh (1:0 in der ersten Halbzeit) und Nikolai Nichaew (2:0 in der zweiten Halbzeit) durch. Der verschossene Strafstoß von Schleh in der ersten Halbzeit hatte dabei keine Auswirkungen auf das Endergebnis. Abteilungsleiter Florian Krauss war dennoch nicht ganz zufrieden mit der Leistung. „Es war kein gutes Spiel von uns gegen einen schwachen Gegner, aber wichtig waren die drei Punkte, vor allem in unserer Situation“, sagte Krauss. Nach der Niederlage gegen das Tabellen-Schlusslicht Aach Anfang Oktober folgten vier deutliche Niederlagen, die das Team ins Straucheln brachten. „Wir haben die Partie gegen Aach selbst aus der Hand gegeben. Wir führen zwar spät in der ersten Halbzeit, doch nach der Pause war die Aacher Mannschaft einfach besser“, erklärte Krauss.