Kreisliga A1: So holte die SF Aach ihren ersten Saisonsieg

1 Die SF Aach konnte gegen Phönix Pfalzgrafenweiler den ersten Dreier der Saison einfahren und verlässt den letzten Tabellenplatz. Foto: Andreas Wagner

In der Kreisliga A1 bleibt es weiterhin sehr spannend, da das Führungstrio sehr knapp beiander ist und niemand es schafft sich abzusetzen.









Link kopiert



Durch das Unentschieden der SG Dornstetten in Klosterreichenbach, rücken die Mannschaften an der Tabellenspitze noch enger zusammen. Am Tabellenende feierten die Sportfreunde Aach und der SV Huzenbach im Kellerduell wichtige Siege. SpVgg Freudenstadt II - SV Dietersweiler 1:3 (0:2). Im Lokalkampf hat sich der Favorit am Ende dann doch durchsetzen können. In einer nur mäßigen Kreisliga-A-Partie war die Mannschaft auf der Birre in der ersten Halbzeit das bessere Team und führte verdient mit zwei Toren Unterschied. Nach einem Abspielfehler brachte Matthias Moratti die Gäste in Führung. Treffer Nummer zwei fiel nach einem Eckball, als der Freudenstädter Torhüter nicht allzu gut aussah und durch einen Kopfball von Tim Rauter im Fünfmeterraum überwunden wurde. Nach dem Seitenwechsel kamen die Kurstädter besser in die Begegnung und erzielten folgerichtig den Anschlusstreffer. Nach einem Kopfball von Freudenstadt-Spielertrainer Michael Schmelzle staubte Willy Heinzelmann zum 1:2 ab. Sebastian Hauer sorgte auf Seiten der Gäste mit seinem Treffer aus der 83. Spielminute für die Entscheidung.