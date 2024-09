Kreisliga A1: So gelang dem TSV Simmersfeld die Aufholjagd

1 Phönix Pfalzgrafenweiler drehte in Durchgang zwei auf und besiegte Gastgeber SV Baiersbronn II noch deutlich mit 4:0. Foto: Andreas Wagner

In der Kreisliga A1 führen die SG Dornstetten und der SV Dietersweiler die Tabelle punktgleich an. Der TSV Simmersfeld holte gegen den 1.FC Egenhausen einen Zwei-Tore- Rückstand auf.









Der SV Dietersweiler und die SG Dornstetten führen punktgleich die Tabelle an und kamen in Aach und in Huzenbach zu Arbeitssiegen. Die SGM Ettmannweiler/Aichelberg kam bei Freudenstädter II als neuer Tabellendritter nicht über ein Unentschieden hinaus. Der VfR Klosterreichenbach feierte, nach schwierigen Wochen, einen wichtigen Heimerfolg gegen die Gäste aus Altensteig. Dagegen verlor der SV Glatten sein zweites Spiel in Serie und zwar deutlich gegen den Lokalrivalen aus Hallwangen. SV Huzenbach – SG Dornstetten 0:2 (0:0). Die SG Dornstetten hat nach der Nullnummer vor einer Woche gegen den Phönix aus Pfalzgrafenweiler sich in Huzenbach knapp durchsetzen können.