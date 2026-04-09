Kreisliga A1: SGM Marschalkenzimmern/Weiden mit drei Heimspielen in Serie

Die SGM Marschalkenzimmern/Weiden hat in der Kreisliga A1 einen starken Start aus der Winterpause vorgelegt. Im Abstiegskampf braucht es aber einen „langen Atem“.

An beiden Enden der Tabelle ist auch an diesem Spieltag für Spannung gesorgt. Tabellenführer SV Dietersweiler steht im Heimspiel gegen das abgeschlagene Schlusslicht SV Betzweiler-Wälde vor einer lösbaren Aufgabe. Die ersten Verfolger, die SG Vöhringen und die TSG Wittershausen, stehen in Hallwangen sowie in Marschalkenzimmern vor deutlich schweren Aufgaben mit Stolperpotenzial. Das Abstiegsgespenst geht vor allem in der Partie zwischen dem SC Kaltbrunn und dem VfR Klosterreichenbach um. Gleiches gilt für die Partie zwischen dem SV Oberiflingen und der Freudenstädter Zweiten. Ein verschnaufen können sich die Mannschaften im Tabellenkeller nicht erlauben.

Die SGM Marschalkenzimmern/Weiden unter ihrem Trainergespann Frank Baumann und Carsten Gaiser ist mit drei Siegen fulminant in die zweite Saisonhälfte gestartet. Dadurch konnte die Baumann-Truppe sich ein kleines Polster von den Abstiegsrängen verschaffen. Im Abstiegskampf, das weiß aber auch Marschalkenzimmerns erfahrener Trainer Frank Baumm, ist ein langer Atem von Nöten. „Die drei Siege haben uns richtig gut getan und ich war von der Art und Weise wie wir die Spiele gewonnen haben sehr zufrieden“, sagt Baumann.

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Die lange Vorbereitungszeit nach der Winterpause trägt offensichtlich Früchte. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga musste der A-Ligist die Mannschaft deutlich verjüngen und eine Reihe von Neuzugängen integrieren. „Vor allem unsere Neuen von der SG Busenweiler-Römlinsdorf wie Kian Stocker, Tim Duttlinger oder Moritz Kopp mussten sich erst noch an das höhere Tempo in der Kreisliga A gewöhnen. Sie machen ihre Sachen richtig gut und wir profitieren auch gerade davon, dass wir keine verletzten Spieler haben und ich nahezu 17 gleichwertige Spieler habe.“ Die Führungsspieler sind Felix Knöpfle, Pascal Schuler und Paul Krauß.

„Immer neue Ideen“

Frank Baumann und Carsten Gaiser einschließlich des Torwarttrainers Marcel Ebner sind ein eingespieltes Trainertrio. Gaiser ist für den WFV und DFB in der Trainerausbildung tätig und bringt damit Erfahrungen aus erster Hand mit in den Betrieb. „Das ergänzt sich gut und Carsten bringt immer neue Ideen in unser Trainingsalltag mit ein“, lobt Baumann seinen Kollegen.

Für die SGM Marschalkenzimmern/Weiden ist in den nächsten drei Spielen ausschließlich zu Hause gefordert. „Wir peilen in den drei Spielen sieben Punkte an und könnten uns im Idealfall dadurch weiter von den Abstiegsrängen absetzten“, schließt Baumann.