Kreisliga A1: SGM Marschalkenzimmern/Weiden mit drei Heimspielen in Serie

Die SGM Marschalkenzimmern/Weiden hat in der Kreisliga A1 einen starken Start aus der Winterpause vorgelegt. Im Abstiegskampf braucht es aber einen „langen Atem“.
An beiden Enden der Tabelle ist auch an diesem Spieltag für Spannung gesorgt. Tabellenführer SV Dietersweiler steht im Heimspiel gegen das abgeschlagene Schlusslicht SV Betzweiler-Wälde vor einer lösbaren Aufgabe. Die ersten Verfolger, die SG Vöhringen und die TSG Wittershausen, stehen in Hallwangen sowie in Marschalkenzimmern vor deutlich schweren Aufgaben mit Stolperpotenzial. Das Abstiegsgespenst geht vor allem in der Partie zwischen dem SC Kaltbrunn und dem VfR Klosterreichenbach um. Gleiches gilt für die Partie zwischen dem SV Oberiflingen und der Freudenstädter Zweiten. Ein verschnaufen können sich die Mannschaften im Tabellenkeller nicht erlauben.