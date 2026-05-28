Kreisliga A1: SG Hallwangen will Endspiel vermeiden und direkt die Liga halten

Noch zwei Spieltage sind es in der Kreisliga A1. Während die Frage um den Relegationsplatz noch offen ist, gibt es auch noch direkte Abstiegsplätze zu vergeben.
Am vorletzten Spieltag steht vor allem der Abstiegskampf im Vordergrund. Welche Vereine folgen den bereits als Absteiger feststehenden VfR Klosterreichenbach, SV Betzweiler-Wälde und dem SC Kaltbrunn in die Liga sorgenlos? Für den SV Alpirsbach-Rötenbach und ihren Trainer Stephan Schwenzer läuten die Alarmglocken ganz gewaltig. Nur bei einem Heimerfolg gegen den SV Betzweiler-Wälde bleibt die Hoffnung für die Klosterstädter am Leben. Die SG Herzogsweiler-Durrweiler ist ebenfalls unter Zugzwang und wird wohl oder übel die Auswärtspartie in Kaltbrunn für sich entscheiden müssen. Gleiches gilt für die SG Hallwangen, die aktuell den ersten Nichtabstiegsplatz inne hat.