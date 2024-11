Kreisliga A1: SG Dornstetten holt Kai Totzl vom SV Wittendorf

Im Juli übernahm das Trainerduo Dennis Schneider und Tim Jung die Leitung des Teams der SG Dornstetten. Noch vor Beginn der neuen Saison jedoch gab Schneider dem Verein bekannt, dass er aus beruflichen Gründen für mehrere Jahre nach China ziehen wird. „Nach dem anfänglichen Schock haben wir Dennis zu diesem mutigen Schritt gratuliert“, erinnert sich Abteilungsleiter Philipp Kaupp. „Die ersten Spiele der Hinrunde zeigten jedoch schnell, dass uns ab Januar nicht nur die Hälfte eines sehr gut funktionierenden Trainerduos fehlen wird, sondern auch ein Führungsspieler und Leistungsträger.“

Mit seiner defensiven Stärke ist Schneider gemeinsam mit Torspieler Johannes Günter der Garant für die stabile Abwehr der SGD, die aktuell im Schnitt nur ein Gegentor pro Spiel zulässt – die beste Verteidigung der Liga.

Lesen Sie auch

Vertrag verlängert

Trotz des bevorstehenden Weggangs von Schneider bleibt die Zukunft der SGD gesichert. „Tim hat uns direkt signalisiert, dass er bei der SG weitermachen möchte, aber Unterstützung benötigt. Wir haben uns frühzeitig Gedanken gemacht und freuen uns, dass unser Wunschkandidat Kai Totzl bereits im Winter an den Teichweg wechseln wird“, verkündet Kaupp. Tim Jung hat zudem seinen Vertrag verlängert und sich für eine weitere Zusammenarbeit verpflichtet, was dem Team auch in Zukunft Kontinuität und Stabilität sichert. Totzl, der seit sieben Jahren für den SV Wittendorf aufläuft, bringt wertvolle Landesligaerfahrung mit nach Dornstetten und wird zusammen mit Tim Jung auch über die Saison hinaus die Leitung der Aktiven übernehmen.

„Ein Wechsel im Winter ist nie einfach – weder für den Spieler noch für seinen abgebenden Verein“, betont Kaupp. „Der SV Wittendorf hat sich trotz der sportlich schwierigen Situation ihres Teams dazu entschlossen, Kais Wechselwunsch zu akzeptieren. Das ist eine tolle Geste gegenüber einem verdienten Spieler, die wir sehr respektieren.“

Bevor Totzl zum Team stößt, stehen für die SGD noch fünf wichtige Spiele an, darunter das Derby gegen die SG Hallwangen. „Wir haben in diesem Jahr noch einige Herausforderungen vor uns und wollen Dennis einen würdigen Abschied sowie Kai eine optimale Ausgangslage bieten,“ so Kaupp abschließend.