1 Auch die Spieler des FC Tannheim und der SG Vöhrenbach/Hammereisenbach fiebern dem Saisonauftakt entgegen. Foto: Michael Kienzler

Wenn am Samstag die neue Spielzeit 2022/23 in der Kreisliga A Staffel 1 mit dem Spiel FC Brigachtal gegen Vizemeister FC Schönwald beginnt, stellt sich eine spannende Frage.















Gibt es einen bestimmten Meisterschaftsfavoriten – oder sind es eine ganze Reihe von Teams, die sich berechtigte Titel-Hoffnungen machen dürfen?

Der Tenor bei vielen Spielern – und fast allen Trainern – ist im Vorfeld deutlich herauszuhören: Ausgeglichenheit, offenes Rennen, keine echten Meisterschaftsfavoriten und keine klaren Abstiegskandidaten. Wer in die Bezirksliga aufsteigen möchte, der benötigt eine perfekte Runde ohne großes Verletzungspech.

Viele neue Trainer

Die Hälfte der Mannschaften startet mit einem neuen Coach oder Trainerteam in die Runde – verbunden mit der Hoffnung auf mehr Erfolg. Was die Klasse für alle besonders attraktiv macht, das sind die vielen Derbys. Durch die Absteiger und Aufsteiger ist der Raum Villingen-Schwenningen, das Umland VS und St. Georgen stark vertreten. Der SV Obereschach und die SG Dauchingen/Weilersbach aus der Bezirksliga sowie die Aufsteiger SG Mönchweiler/Peterzell und FV/DJK St. Georgen sorgen für frischen Wind. Mit dem SV Niedereschach, dem FC Kappel, der neuen SG Fischbach/Weiler sowie der SG Buchenberg/Neuhausen gibt es an jedem Spieltag reihenweise Lokalkämpfe. Dies lässt die Augen der Vereinskassierer und Sportheim-Bewirter größer werden.

Große Vorfreude

Kevin Kitiratschky, einer der Spielertrainer des FC Kappel, fiebert dem Auftakt entgegen: "Ich wüsste nicht, wen ich derzeit als Titelkandidat Nummer 1 ansehen sollte. Die Liga bietet so viele Derbys. Ich bin selbst gespannt, wo wir landen und wie die Runde läuft." Udo Jung vom Aufsteiger aus St. Georgen freut sich ebenfalls auf die Runde: "Wir wollen uns in der Liga ganz schnell etablieren und eine gute Rolle spielen." René Riegger, einer von drei Coaches in Obereschach, weiß, "dass die Liga sehr ausgeglichen ist und wir es sicherlich als Bezirksliga-Absteiger nicht leicht haben werden". Beim anderen Absteiger aus Dauchingen/Weilersbach sind mit den beiden Spielertrainern Roman Neumann und Alexander Langhirt zwei ehrgeizige Männer am Werk, die in der abgelaufenen Runde mit dem SV Waldmössingen den Bezirksliga-Aufstieg schafften. "Für uns ist es nach vielen Jahren in Waldmössingen, Schramberg, Zimmern und Villingendorf nun eine neue Herausforderung", freut sich das Duo auf südbadischen Fußball.

Viele Teams aus Villingen-Schwenningen

Alleine aus dem Stadtgebiet Villingen-Schwenningen sind mit VfB Villingen, Hajduk Villingen, Obereschach, Weilersbach und dem FC Tannheim fünf Teams dabei. Da wirken der FC Brigachtal und der FC Schönwald beinahe schon wie Exoten. Mario Ketterer, der Coach von Vizemeister FC Schönwald, weiß, "dass die Liga nicht leichter geworden ist. In der abgelaufenen Runde hat bei uns am Ende wirklich alles gepasst", geht es für den früheren Profi wieder bei Null los.