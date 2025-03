Nach 60 Jahren endet die Hartplatz-Ära in Niedereschach mit einem Sieg

1 Marvin Burgbacher (rechts, hier gegen Marvin Münzer) erzielte den 1:0-Siegtreffer. Es war nach 60 Jahren der letzte Treffer auf dem Niedereschacher Hartplatz. Foto: Rohde Foto:

Am Samstag fand nach 60 Jahren zum letzten Mal auf dem Hartplatz des SV Niedereschach ein Punktspiel statt. Dabei fiel der letzte Treffer per Elfmeter und bekam einen besonderen historischen Charakter.









Link kopiert



Kreisliga A Staffel 1: SV Niedereschach - SG Oberbaldingen/Öfingen 1:0 (0:0). Um kurz vor 18 Uhr war es so weit: Mit dem Abpfiff der Partie war ein besonderer Schlusspunkt gesetzt. Am kommenden Wochenende rollen die Bagger an und aus der roten Erde wird ein schmucker Kunstrasenplatz.