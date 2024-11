1 Ein Platzverweis, der keiner war: Beim A1-Spiel FC Kappel gegen Union Schönwald/Schonach zückte in der 86. Minute Schiedsrichter Raul Meric zunächst gegen den Schönwälder Markus Ringwald (Nummer 17, links) die Rote Karte, nahm diese kurze Zeit später korrekterweise wieder zurück. Foto: Holger Rohde

Beim Spiel des FCK gegen Union Schönwald/Schonach korrigiert der Unparteiische Raul Soler Meric dank FCK-Spielertrainer Kevin Kitiratschky seinen Fehler.









Im Fußball passieren außergewöhnliche Dinge, die diesen Sport so besonders machen – so wie am Sonntag um 16.29 Uhr auf dem Kappler Rebberg. Im A1-Topspiel des FC Kappel gegen Tabellenführer Union Schönwald/Schonach (2:1) steht es nach 86 Minuten 2:0. Eine hektische und emotionale Schlussphase läuft.