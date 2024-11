Kreisliga A1 SBFV: Schafft Ketterer-Team schon die Herbstmeisterschaft?

1 Gipfeltreffen an der Eschach: Christoph Hayn (links) und der FC Kappel sowie Marvin Burgbacher (SV Niedereschach) erwarten nur fünf Kilometer voneinander das Führungsduo der A1. Foto:

In Kappel und Niedereschach kreuzen jeweils die Top-Teams auf. In Hochemmingen läuft das Stadtderby und Kellerduell.









KREISLIGA A STAFFEL 1Der 12. und vorletzte Spieltag diesen Jahres könnte in Sachen Herbstmeisterschaft eine Vorentscheidung bringen. Wenn Tabellenführer Schwarzwald-Union Schönwald-Schonach (28 Punkte/+29 Tore) in Kappel gewinnt und Eintracht Gütenbach-Neukirch (28/+14) nur wenige Kilometer entfernt in Niedereschach verlieren sollte, hätte die Union die Herbstmeisterschaft aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses so gut wie sicher. Derweil gibt es im Abstiegskampf zwei direkte Kellerduelle.