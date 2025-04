Kreisliga A1 SBFV: Große Kulisse für das Spitzenderby in Schönwald

Am 16. Spieltag geht es an der Tabellenspitze mit einem besonderen Derby rund: In Schönwald trifft die Schwarzwald Union Schönwald-Schonach auf Tabellenführer Eintracht Gütenbach-Neukirch. Bis zu 1000 Zuschauer werden zu diesem Topspiel erwartet.

Kreisliga A Staffel 1: S chwarzwald Union Schönwald-Schonach – Eintracht Gütenbach-Neukirch (Sonntag, 15.15 Uhr/Vorrunde: 2:0). Dritter gegen Erster, das Schlagerspiel im Meisterrennen wirft seine Schatten in den tiefen Schwarzwald. Mit besonderen Vorzeichen: „Ich verspüre jetzt schon ein Prickeln. Da werden viele, viele Leute kommen, auch aus dem Eintracht-Lager. Im Hinspiel waren es 600, wir rechnen diesmal mit bis zu 1000 Fans“, zeigt Union-Trainer Mario Ketterer auf.

Große Vorfreude

Was erwartet die Zuschauer und den Gegner? „Wir geben Vollgas, werden ihnen 90 Minuten einen heißen Tanz bieten und wollen gewinnen. Es wird schwer, weil der Gegner stark ist und zu Recht ganz oben steht.“

Eintracht-Coach Luca Crudo sieht es ähnlich: „Ich freue mich schon die ganze Woche auf den Sonntag. Im Hinspiel kassierten wir unsere einzige Saisonniederlage. Dies haben wir natürlich nicht vergessen. Unser Ziel ist es zu gewinnen und uns im Aufstiegsrennen absetzten zu können. Aber es wird schwer, da wissen wir schon was uns erwartet.“

Eintracht (41) hat sich etwas vom SV Obereschach (37) und Union (35) abgesetzt. Die beste Abwehr (11) erwartet den zweitbesten Angriff (47). Was beide Teams kennzeichnet: Sie haben keinen Super-Torjäger, sind zweikampfstark, laufstark und sehr ausgeglichen besetzt.

Parkplätze

Da die Autoparkplätze begrenzt sind, wird um eine rechtzeitige Anfahrt gebeten. „Rund um den Sportplatz, in den Wohngebieten, am Friedhof und drumherum gibt es genügend Möglichkeiten in den Straßen. Man muss halt ein paar Meter laufen oder Fahrgemeinschaften bilden“, so Ketterer.