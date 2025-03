In einer spannenden Begegnung in Weiler setzt sich die SG Fischbach/Weiler knapp gegen St. Georgen durch und festigt ihren vierten Platz.

Kreisliga A Staffel 1: SG Fischbach/Weiler – FV/DJK St. Georgen 2:1 (2:0). Eine Woche nach dem Coup in Schonach legte die SG nach und gewann auf dem kleinen Platz in Weiler eine intensive Partie gegen die abstiegsbedrohten Bergstädter. Nach einem Einwurf und Vorlage von Nico Rapp markierte Nico Tranzer das frühe 1:0 (14.).

In der Folge hatte die SG viele gefährliche Aktionen. Die beste war ein Foulelfmeter an Sven Müller, den Luca Rapp gegen Keeper Nick Feis verschoss (34.). Dennoch gelang in der 45. Minute das 2:0 – Feis ließ einen Halbfeld-Freistoß von Joel Günter prallen und Nico Rapp bugsierte die Kugel über die Linie.

St. Georger Anschlusstreffer reicht nicht

Nach der Pause zeigte St. Georgen eine gute Moral. Hatte jedoch Pech, dass mit dem ersten langen Ball nach vorne und einem Strafraumfoul an Aluan Cheikhi der Elfmeter von Justin Scungio durch SG-Torwart Christian Böhm stark pariert wurde (62.).

Kurze Zeit später verletzte sich der Keeper an der Hand und musste ausgewechselt werden (69.).

Der 2:1-Anschlusstreffer von Manuel Passarella nach einem Einwurf mit einer schönen Körperdrehung gegen zwei Gegenspieler reichte nicht mehr zur Aufholjagd.

Statistik

SG Fischbach/Weiler: Böhm (69. Obergfell) – Günter, Schmid (52. Blessing), Spiegelberg, Tranzer, Ni. Petrolli (81. Ad. Petrolli), Wöhrle, Sv. Müller, Ni. Rapp, Reiner (78. Luthardt), Lu. Rapp.

FV/DJK St. Georgen: Feis – Kieninger (38. Ettwein), Bomparola, Ma. Passarella, Scungio, Cheikhi, Miller (46. Grillo), Ied, Tallarico (68. Spieß), Gi. Paasarella, German. Schiedsrichter: Fabian Hartmann (Wurmlingen).

Tore: 1:0 Tranzer (14.), 2:0 Ni. Rapp (45.), 2:1 Ma. Passarella (82.). Gelbe Karten: 2/5.

Zuschauer: 120.

Besondere Vorkommnisse: Lu. Rapp (34./SGF) und Scungio (FV/DJK/62.) vergeben je einen Elfmeter.

Trainerstimmen

Stefan Ringgenburger, SG Fischbach/Weiler: „Bis zur Halbzeitpause war es ein sehr gutes Spiel von uns. Wir hätten sogar mit 3:0 in Führung gehen. Wir hatten sie komplett im Griff. Beide Teams verschossen je einen Elfmeter. Gegen Ende drückte St. Georgen nach dem Anschluss nochmal auf die Tube, wir standen defensiv jedoch sehr kompakt.“

Manuel Passarella, FV/DJK St. Georgen: „Erste Hälfte war Fischbach klar besser mit mehr Chancen. Wenn das Spiel allerdings noch fünf bis zehn Minuten länger geht, machen wir vielleicht noch den 2:2-Ausgleich. Leider hat es am Ende nicht mehr gereicht, obwohl keiner aufgegeben hat.“