Kreisliga A1: Phönix Pfalzgrafenweiler setzt Zeichen – Abstiegskampf spitzt sich zu

SV Huzenbach – VfR Klosterreichenbach 1:1 (1:0). Der SV Huzenbach musste im Derby gegen den Lokalrivalen aus Klosterreichenbach mit einem Punkt zufrieden sein. Ob dieser Zähler im Abstiegskampf reicht, bleibt abzuwarten. Kevin Günter erzielte kurz vor der Pause die Huzenbacher Führung nach Vorarbeit von Daniel Günter (41.).

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste den Druck. Der verdiente Ausgleich fiel in der 79. Minute durch Bastian Fischer. In der Schlussphase blieb es trotz vielen Chancen der beiden Teams beim Remis. Tore: 1:0 Kevin Günter (41.), 1:1 Bastian Fischer (79.). SV Dietersweiler – SV Glatten 3:0 (1:0). Der SV Dietersweiler zeigte eine starke Reaktion auf die Niederlage in Simmersfeld und ließ Glatten keine Chance. Benedikt Rauter eröffnete die Partie mit einem wuchtigen Treffer (19.). Ein vermeintlicher weiterer Treffer wurde aufgrund einer Abseitsposition aberkannt.

Lesen Sie auch

Nach der Pause verwandelte Nick Günter einen schmeichelhaften Foulelfmeter zum 2:0 (54.), ehe erneut Rauter vom Punkt den Endstand markierte (78.). Von Glatten kam im gesamten Spiel recht wenig Gefahr. Tore: 1:0, 3:0 Benedikt Rauter (19., 78./FE), 2:0 Nick Günter (54./FE). SG Dornstetten – TSV Simmersfeld 3:3 (2:2). In einem intensiven Spiel trennten sich Dornstetten und Simmersfeld mit einem torreichen 3:3. Die Gastgeber lagen dreimal in Führung, verpassten es jedoch, den Sack zuzumachen. Philipp Kaupp, Dornstettens Abteilungsleiter, sprach von einer starken ersten Hälfte mit zu wenig Ertrag. Nach dem 3:2 durch Philipp Kilian (48.) verlor Dornstetten den Faden. Nathanael Bürkle sicherte den Gästen in der 86. Minute den verdienten Punkt.

Tore: 1:0 Felix Burkhardt (7.), 1:1 Marvin Deutschle (11.), 2:1 Nahom Tsehaye (24.), 2:2 Marvin Deutschle (43.), 3:2 Philipp Kilian (48.), 3:3 Nathanael Bürkle (86.). Phönix Pfalzgrafenweiler – SpVgg Freudenstadt II 3:1 (2:1). Wichtige drei Punkte im Abstiegskampf holte Phönix Pfalzgrafenweiler gegen die SpVgg Freudenstadt II. Nach dem schnellen Ausgleich (21.) brachte ein verwandelter Strafstoß von Christian Hering in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die erneute Führung (45.+2). In einer zerfahrenen Partie sorgte Atoulah Kacar per Kopf nach einer Ecke für die Entscheidung (66.). Tore: 1:0 Johannes Waldmann (20.), 1:1 Maurice Anger (21.), 2:1 Christian Hering (45.+2/FE), 3:1 Atoulah Kacar (66.)