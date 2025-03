Kreisliga A1: Noch eine offene Rechnung mit dem 1. FC Egenhausen

1 Gegen Philipp Steeb (in Gelb) und den 1. FC Egenhausen will der VfR Klosterreichenbach zeigen, dass man dazu bereit ist, oben in der Tabelle mitzumischen. Foto: Andreas Reutter

Sowohl an der Tabellenspitze als auch am anderen Ende wird es am Sonntag in der Kreisliga A1 wieder spannend. Der VfR Klosterreichenbach will zeigen, dass der jüngste Sieg kein Zufall war.









Link kopiert



Zwei Partien stechen am regulär 20. Spieltag heraus. In Egenhausen will sich der VfR Klosterreichenbach für die Hinspielniederlage revanchieren. Am Tabellenende kommt es in Wittendorf an der langen Furche zu einer richtungsweisenden Partie im Abstiegskampf. Die SGM Wittendorf/Lombach/Loßburg könnte mit einem Sieg den SV Glatten in der Tabelle überholen.