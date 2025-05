Kreisliga A1: Nervenkrimi am Tabellenende – SGM unter Zugzwang

1 Nach dem 2:2 zwischen dem SV Dietersweiler und der SG Herzogsweiler-Durrweiler am vergangenen Wochenende bleibt es spannend an der Tabellenspitze. Foto: Andreas Wagner Die Spannung in der Kreisliga A1 erreicht ihren Höhepunkt – im Auf- wie im Abstiegskampf. Für die SGM Wittendorf/Lombach/Lossburg geht es an den letzten beiden Spieltagen um alles.







Am vorletzten Spieltag der Saison spitzt sich die Lage in der Kreisliga A1 dramatisch zu – alles deutet auf ein Herzschlagfinale hin. Tabellenführer SG Dornstetten reist zum viertplatzierten SV Durrweiler, der den Favoriten aus der Fächerstadt gerne aus dem Tritt bringen möchte. Auch der 1. FC Egenhausen, ärgster Verfolger der Dornstettener, steht mit dem Derby gegen den Lokalrivalen aus Altensteig vor einer schwierigen Aufgabe. Ähnlich brisant gestaltet sich das Aufeinandertreffen zwischen dem SV Dietersweiler und dem Nachbarn aus Hallwangen. Am Tabellenende stehen sich mit den Partien in Wittendorf und Glatten direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt gegenüber. Mehr Dramatik geht kaum.