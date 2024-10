Kreisliga A1: Kellerduell-Jubel in Huzenbach und drei Platzverweise in einem Spiel

Kellerduell-Jubel in Huzenbach und drei Platzverweise in einem Spiel

1 Stephan Schwenzer und seine Aacher waren im Kellerduell gegen den SV Huzenbach zu harmlos und verloren deutlich. Foto: Andreas Wagner

An der Tabellenspitze der Kreisliga A1 haben die Topteams alle gewonnen – bis auf die SG Herzogsweiler-Durrweiler. Dort fliegen zudem drei Spieler vom Platz. Im Kellerduell setzt sich Huzenbach dominant gegen Aach durch.









Die SG Herzogsweiler-Durrweiler verlor nicht nur das Heimspiel gegen den FC Egenhausen, sondern auch noch drei Spieler durch Hinausstellungen. Am Tabellenende feierten der SV Huzenbach und auch die SGM Wittendorf/Lombach/Loßburg wichtige Heimsiege. Die Baiersbronner Zweite verlor in Hallwangen zweistellig und ziert das Tabellenende zusammen mit den Spfr Aach. SG Herzogsweiler-Durrweiler – 1. FC Egenhausen 1:3 (0:3). Eine gut eingesetellte Egenhausener Mannschaft machte es der SGHD schwer sowie drei Platzverweise. Die Gäste aus Egenhausen waren in der ersten Halbzeit gnadenlos effektiv und gingen kurz vor der Pause durch drei gut herausgespielte Treffer mit 3:0 in Führung. Bereits in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ließ sich Norbert Naumann zu einem Schubser gegen den Egenhausener Torwart hinreißen und sah glatt Rot. In der letzten Szene der ersten Halbzeit konnten die Gastgeber auf 1:3 verkürzen.