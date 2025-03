Kreisliga A1: Johannes Günter hält die Null für die SG Dornstetten fest

1 Im Spitzenspiel setzte sich die SG Dornstetten (in Schwarz-Weiß) gegen den 1. FC Egenhausen durch. Dabei war der Gastgeber nur schwer ins Spiel gekommen. Foto: Andreas Reutter

Während die SG Dornstetten das Spitzenduell zum Auftakt der Kreisliga A1 gewonnen hat, feierten die Sportfreunde Aach ihren erst zweiten Saisonsieg im Abstiegsduell.









Zum Einstieg nach der Winterpause war sowohl an der Spitze als auch am Tabellenende Bewegung drin. TSV Altensteig – SV Glatten 4:0 (1:0). Im zweiten Abstiegskracher konnten sich der TSV Altensteig mit einem nach der Pause herausgespielten klaren Heimerfolg gegen weiter schwächelnde Glattener etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. Der SV Glatten enttäuschte vor allem nach der Pause und bäumte sich gegen die Niederlage nicht auf. Tore: 1:0 Asim Arslan (41.), 2:0 Okan Coban (51.), 3:0 Sinan Comert (53.), 4:0 Can Mutlugöz (57.). Spfr Aach – SGM SV Wittendorf/Lombach/Loßburg 4:3 (1:2). Dank einer starken Schlussviertelstunde feierten die Aacher Sportfreunde ihren erst zweiten Saisonsieg gegen die ersatzgeschwächten Gäste. Diesen gelang in der Nachspielzeit nur noch der Anschlusstreffer. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt für die Aacher immer noch acht Punkte. Tore: 1:0, 4:2 Kevin Pinto (12., 87.), 1:1 Luca Haas (8.), 1:2 Dominik Strobel (11.), 2:2 Jonas Müller (73.), 3:2 Sven Stauffer (77.), 4:3 Johannes Burkhardt (90.+2.).