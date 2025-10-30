Kreisliga A1: Herzogsweiler-Durrweiler will und kann ein neues Gesicht zeigen

Die SG Herzogsweiler-Durrweiler kann mit dem nächsten Kreisliga-A-Spiel ein unrühmliches Thema beenden – doch dafür muss ein Sieg in Klosterreichenbach her.
Nach einer Kreisliga-A-Woche voller spannender Partien geht es dieses Wochenende ebenso furios weiter. Während die Spvgg Freudenstadt II und der SV Betzweiler-Wälde im Kellerkracher aufeinandertreffen, treffen mit dem SV Oberilfingen und der SGM Marschalkenzimmern/Weiden zwei Teams aufeinander, die bei derzeit zwei Siegen in Folge stehen – eine Serie wird also sicherlich reißen.