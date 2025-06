Kreisliga A1: Entscheidung fällt am letzten Spieltag

1 Die SG Dornstetten (in Schwarz-Weiß) hat mit ihrer Niederlage die Tabellenführung an den 1.FC Egenhausen abgegeben Foto: Andreas wagner Der 1. FC Egenhausen am vorletzten Spieltag die Tabellenführung übernommen. Der Kampf um Aufstieg und Klassenerhalt bleibt bis zum Schluss spannend.







Link kopiert



Die Kreisliga A1 hat einen neuen Spitzenreiter: Am vorletzten Spieltag musste die SG Dornstetten im Topspiel bei der SG Herzogsweiler-Durrweiler eine bittere 2:3-Niederlage hinnehmen – und gab damit die Tabellenführung ab.Die Gastgeber erwischten einen Blitzstart: Bereits in der 8. Minute brachte Patrick Stoll seine Farben mit 1:0 in Führung und setzte damit früh ein Ausrufezeichen.