Kreisliga A1: Dornstetten erobert Spitze zurück – Egenhausen mit Nullnummer

1 Die SG Dornstetten feiert einen 3:1 Sieg gegen die SGM Ettmannsweiler/Aichelberg Foto: Andreas Wagner

Vom Spitzenquartett ließen alle Federn bis auf eine Ausnahme, die SG Dornstetten. Überraschend war, dass der SV Dietersweiler zu Hause gegen Altensteig verlor und die SG Hallwangen beim SV Huzenbach.









Link kopiert



Die Egenhausener Mannschaft kam im Nachbarschaftsduell in Pfalzgrafenweiler nicht über eine Nullnummer hinaus. Am Tabellenende feierte der SV Huzenbach und die SGM Wittendorf/Lombach/Loßburg in Klosterreichenbach wichtige Erfolge. SG Dornstetten – SGM Ettmannsweiler/Aichelberg 3:1 (2:0). Durch den auch in dieser Höhe verdienten Heimerfolg hat sich die SG Dornstetten die Tabellenführung zurückerobert. David Odenbach mit einem abgefälschten Schuss von der Strafraumkante und Felix Burkhardt nach überlegter Kopfballablage von Marco Köhrer brachten die Gastgeber zur Pause mit 2:0 Toren in Führung. Den Gästen aus Ettmansweiler gelang nach einem Standard der etwas überraschende Anschlusstreffer. Dornstetten war auch in der Folge die spielbestimmende Mannschaft und ließ aber nach vorne zu viel liegen. Bereits in der Nachspielzeit warfen die Gäste alles nach vorne und so gelang Nahom Tsehaye die Entscheidung gegen die weiter aufgerückte Gästeelf mit dem Treffer zum 3:1. Tore: 1:0 David Odenbach (33.), 2:0 Felix Burkhardt (43.), 2:1 Daniel Pillarski (57.), 3:1 Nahom Tsehaye (90.+4.).