Kreisliga A1: Dietersweiler nur noch zu neunt – Dornstetten abgewatscht

1 Die SG Herzogsweiler-Durrweiler erwischte einen Sahnetag gegen Dornstetten. Am Ende verlor die SGD mit 0:5 deutlich. Foto: Andreas Wagner

Schwarzer Sonntag für die Spitzenreiter SV Dietersweiler und SG Dornstetten. Beide mussten gegen gut eingestellte Gästeteams aus Hallwangen und Herzogsweiler-Durrweiler Heimniederlagen einstecken.









Auch der dritte im Bunde, der 1. FC Egenhausen, konnte von diesen Patzern nicht profitieren. Die Egenhausener verloren in Altensteig und konnten damit die Gunst der Stunde nicht nutzen. SV Dietersweiler – SG Hallwangen 2:5 (0:4). Auch der SV Dietersweiler stand im Heimspiel gegen den Lokalrivalen aus Hallwangen, vor allem in Halbzeit eins, völlig neben sich. Auf Hallwanger Seite erwischte deren Spielertrainer Konstantin Krej einen Sahnetag. Krej war fast an allen Toren der Gäste beteiligt. Zu allem Überflüss sah SVD-Torhüter Robin Saur in der 24. Minute nach einer Notbremse glatt Rot. Die Heimelf wurde in dieser Szene doppelt bestraft. Krej verwandelte den fälligen Freistoß. Kurz vor der Halbzeit erhöhten die Gäste sogar noch auf 0:4. Erst nach der Pause kamen die Gastgeber besser ins Spiel und konnten die zweite Halbzeit offener gestalten. Zu mehr als einer Ergebniskorrektur waren sie nicht imstande und beendeten die Partie nur zu neunt. Marc Wälde sah in der 82. Minute noch Gelb-Rot. Tore: 0:1, 0:4 David Schmidt (6., 39.), 0:2, 0:3 Konstantin Krej (19., 27.), 0:5 Justin Elischer (51.), 1:5 Daniel Huss (62., Foulelfmeter), 2:5 Matthias Moratti (90.).