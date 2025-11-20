Kreisliga A1: Diese Teams hätte Dietersweilers Trainer weiter oben erwartet

Die erste Halbserie der Kreisliga A1 ist bereits Geschichte. Zeit, um ein Zwischenfazit zu ziehen. Als offenes Rennen nimmt Dietersweilers Trainer derweil die Liga wahr.
Dass der SV Dietersweiler und die SG Vöhringen die Tabelle anführen, ist keine große Überraschung. Unerwartet war jedoch, dass der Fast-Absteiger aus dem Vorjahr, der SV Glatten, den beiden Spitzenteams bereits im Nacken sitzt. An diesem Spieltag fordern die formstarken Glattener den Tabellenzweiten an der Vöhringer Festallee heraus.