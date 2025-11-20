Kreisliga A1: Diese Teams hätte Dietersweilers Trainer weiter oben erwartet

Die erste Halbserie der Kreisliga A1 ist bereits Geschichte. Zeit, um ein Zwischenfazit zu ziehen. Als offenes Rennen nimmt Dietersweilers Trainer derweil die Liga wahr.

Dass der SV Dietersweiler und die SG Vöhringen die Tabelle anführen, ist keine große Überraschung. Unerwartet war jedoch, dass der Fast-Absteiger aus dem Vorjahr, der SV Glatten, den beiden Spitzenteams bereits im Nacken sitzt. An diesem Spieltag fordern die formstarken Glattener den Tabellenzweiten an der Vöhringer Festallee heraus.

Dieser musste sich am vergangenen Wochenende im Spitzenkampf gegen den SV Dietersweiler mit einer Punkteteilung zufriedengeben. Richtig souverän waren die zuletzt gezeigten Leistungen des Bezirksliga-Absteigers aus Vöhringen nicht. Ein Sieg aus fünf Partien dürfte deutlich zu wenig sein für die Ansprüche des Aufstiegskandidaten.

Offenes Rennen

Dietersweiler mit Trainer Sebastian Schmid ist zuletzt auch nicht ganz ungeschoren davon gekommen. Die Auswärtsniederlage im Murgtal beim SV Mitteltal-Obertal und bei der Freudenstädter Zweiten trüben die an sich gute Bilanz des Tabellenführers etwas. Schmid rechnet auch nach der Winterpause mit einem offenen Aufstiegsrennen. „Neben Vöhringen sind auch der SV Glatten oder die TSG Wittershausen weiter Kandidaten für den Aufstieg. Die SG Herzogsweiler-Durrweiler und den SV Alpirsbach-Rötenbach hätte ich weiter oben in der Tabelle erwartet. Es wird aber, glaube ich, in einer sehr ausgeglichenen Liga weiter sehr eng zugehen.“

Auf Tabellenplatz vier bis sechs folgen die Mannschaften der TSG Wittershausen, SV Mitteltal-Obertal und SG Hallwangen. Auch diese haben noch Kontakt zum Spitzentrio und gehören damit noch zum erweiterten Kreis der Aufstiegsaspiranten.

Ab Tabellenplatz sieben beginnt der Bereich der Mannschaften, die aktuell um den Klassenerhalt bangen müssen. Die SG Marschalkenzimmern/Weiden zeigt sich nach seinem schlechten Saisonstart verbessert und blieb vor der Niederlage in Kaltbrunn in sieben Spielen ungeschlagen.

Durchgereicht

Die Tendenz der vor der Saison hoch eingeschätzten SG Herzogsweiler-Durrweiler geht in den letzten Spielen in die andere Richtung. Gleiches gilt auch für den SV Alpirsbach-Rötenbach. Nach gutem Saisonstart ist die Mannschaft von Stephan Schwenzer in den letzten Wochen in der Tabelle nach unten durchgereicht worden. Die Freudenstädter Zweite wäre zum jetzigen Zeitpunkt abgestiegen und lebt in erster Linie von ihrer Heimstärke.

Etwas überraschend ist das schlechte Abschneiden des SV Oberiflingen. Zumal die Mannschaft vom Wasserturm sich vor der Saison mit Dennis Tinnefeld prominent verstärken konnte. Die Oberiflinger müssen sich steigern und weisen bereits einen Rückstand von fünf Punkten auf das rettende Ufer auf. Dahinter haben sich der SC Kaltbrunn und der VfR Klosterreichenbach eingereiht. Beim kleinen KSC fällt ins Auge, dass von der bekannten Heimstärke der Badener nicht viel übrig geblieben ist.

Tabellenschlusslicht mit Herkulesaufgabe

Die Ausgangslage für Klosterreichenbach und sein Trainerteam Bastian und Patrick Fischer ist noch kniffliger, da den Murgtälern in der Rückrunde deutlich mehr Auswärtsspiele ins Haus stehen.

Vor einer Herkulesaufgabe steht das Tabellenschlusslicht vom SV Betzweiler-Wälde. Zehn Punkte müssen sie in den verbleibenden 13 Spielen auf die Mitbewerber aufholen. Das dürfte nur schwer zu schaffen sein.