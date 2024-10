Kreisliga A1: Die Niederlage des SV Dietersweiler führt zum Führungswechsel

1 Der TSV Simmersfeld (in Schwarz) entführte mit 4:1 alle drei Punkte von der SG Ettmannsweiler/Aichelberg. Foto: Andreas Reutter

Der SV Dietersweiler musste sich überraschend gegen den VfR Klosterreichenbach geschlagen geben und verliert den Anschluss zu den Dornstettern.









Durch den überraschenden Ausrutscher des SV Dietersweiler gegen den VfR Klosterreichenbach hat die SG Dornstetten die Tabellenführung der Kreisliga A1 übernommen. Die Fächerstädter kamen zu einem ungefährdeten Heimerfolg gegen das Tabellenschlusslicht aus Aach. Neuer Tabellenzweiter ist die SG Hallwangen, die ihr Heimspiel gegen die SG Wittendorf-Lombach-Lossburg deutlich gewann. SG Ettmansweiler-Aichelberg - SV Simmersfeld 1:4 (0:2). Der TSV Simmersfeld hat überraschender Weise den Lokalkampf für sich entscheiden können. Ausschlaggebend für diesen Sieg war die bessere Taktik der Gästeelf von Daniel Wurster. „Wir haben den Gastgebern den Ball überlassen und auf Umschaltsituationen gelauert. Die haben wir dann auch gut herausgespielt. Defensiv haben wir wenig zugelassen und so geht der Sieg meiner Meinung in Ordnung“, so der Simmersfelder Coach Wurster.