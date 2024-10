Kreisliga A1: Der Blick geht nach oben

1 Der SV Baiersbronn II (in Grau) hat gegen den VfR Klosterreichenbach ein Derby vor der Brust. Anpfiff ist bereits um 12.30 Uhr. Foto: Andreas Wagner

Nach extrem starken vergangenen Wochen will der VfR Klosterreichenbach mit einem Sieg beim SV Baiersbronn II weitermachen – und sich so in der Tabelle in Richtung des Spitzenduos orientieren.









Vom Spitzenduo hat sicherlich der SV Dietersweiler mit der Auswärtsspiel in Durrweiler bei den unberechenbaren Gastgebern die schwerste Aufgabe vor der Brust. Die SG Dornstetten gastiert in Wittendorf an der langen Furche. Der Tabellendritte FC Egenhausen empfängt den Lokalrivalen aus Ettmansweiler/ Aichelberg.