Kreisliga A1: Dennis Schneider über seinen Weggang von der SG Dornstetten

1 Die SG Dornstetten muss künftig auf ihren Spielertrainer Dennis Schneider verzichten. Ein Nachfolger für ihn ist aber schon gefunden. Foto: Andreas Wagner

Am vorletzten Vorrundenspieltag der Kreisliga A1 dürfen sich die Fans auf eine Reihe von interessanten Begegnungen freuen. Bei der SG Dornstetten stehen indes auch in der Pause Veränderungen an.









So empfängt der Tabellenführer aus Dietersweiler die stark in dieser Saison aufspielenden SG Hallwangen. Verfolger Nummer Eins, die SG Dornstetten, empfängt zu Hause die SG Herzogsweiler-Durrweiler. In Altensteig beim abstiegsgefährdeten TSV kommt es zum Lokalkampf gegen den Tabellendritten aus Egenhausen.