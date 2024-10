Kreisliga A West: Ist der Aufstieg ein Thema in Ettmannsweiler?

Am Tag der Deutschen Einheit steigt das Simmersfelder Ortsderby – und zum ersten Mal ist die SG Ettmannsweiler/Aichelberg in der Favoritenrolle. Nachdem es jahrzehntelang lang in Ettmannsweiler und Aichelberg gar keinen Fußball gab, scheint nun der Aufstieg in die Bezirksliga zum Greifen nah.