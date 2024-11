Kreisliga A: Wer steigt in die Bezirksliga auf?

Torhungrig zeigten sich die Akteure in den 13 Spielen der A1 und A2 am vergangenen Spieltag – insgesamt fielen 64 Treffer, in jeder Partie waren es mindestens drei. Neben dem Unterhaltungswert sorgt in beiden Ligen ein spannendes und völlig offenes Meisterschaftsrennen für Aufsehen.