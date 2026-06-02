Kreisliga A und B Schwarzwald: Obereschach feiert Meisterschaft – Titelrennen in der A2 und B1 offen

Während Obereschach sich am drittletzten Spieltag zum Meister krönt, kämpfen in der Staffel A2 gleich drei Teams noch um den Titel – in der B2 sind die beiden Topteams punktgleich.

Kreisliga A Staffel 1: Nach 24 Spielen 100 erzielte Tore (27 Gegentore) sowie 61 Punkte sind eine Hausnummer. Meister SV Obereschach hat mit dem 4:1 in Unterkirnach bei Alemannia V-H-U letzte Zweifel in Sachen Aufstieg verwischt. „Wir freuen uns und sind verdient Meister“, so Vorstand Patrick Fleig, der beim letzten Titel in der A1 im Jahr 2013 selbst noch Torhüter war.

Damals holte der SVO in 30 Spielen mit 65 Punkten und 86:33 Toren vor Bratstvo Villingen die Meisterschaft. 2026 ist diese Ausbeute schon übertroffen. „Ich bin stolz auf unsere Jungs. Wir wollten das Spiel heute unbedingt klarmachen. Selbst nach dem 1:1 in der Halbzeit haben wir gesagt, dass wir schon genügend Möglichkeiten hatten und einfach da weitermachen müssen“, steuerte Noah Nocht mit einem herrlichen Heber das 3:1 bei.

SVO schon mit einigen Meisterfeiern

Meisterfeiern kennen sie beim SVO indes zu Genüge. Von der Kreisliga B (2010) bis in die Landesliga (2017) gab es davon in drei verschiedenen Spielklassen jetzt vier in 16 Jahren.

Unsere Empfehlung für Sie Landesliga Südbaden Königsfeld schnappt sich vor dem Showdown Bruder eines Ex-Nationalspielers Vor dem ersten Relegationsspiel zur Verbandsliga kassiert Königsfeld eine deutliche Niederlage. Für den FC Pfaffenweiler und den SV Aasen endet die Saison mit Erfolgserlebnissen.

Trainer Franz Ratz zeigt auf, „dass wir in der Vorbereitung interne Ziele ausgegeben haben. Wir wollten Gipfelstürmer sein. Die Meisterschaft wurde uns nicht geschenkt. Die Jungs waren immer klar im Kopf, wollten unbedingt eine Rückrunde spielen, die es noch nicht gegeben hat. Wir haben alle elf Rückrundenspiele gewonnen. Es gab positiven Druck, der gehört dazu. Dies war der Ansporn, um die Ziele zu erreichen. Sie haben es Woche für Woche überragend umgesetzt und alle Spiele gleichermaßen ernst genommen. Mich hat beeindruckt, wie die Jungs es durchgezogen haben.“

Kreisliga A Staffel 2

Das Titelrennen nimmt zwei Spieltage vor Saisonende noch einmal Fahrt auf: Tabellenführer SV Grafenhausen (51 Punkte) kam beim Vorletzten SV Eisenbach nur zu einem 1:1, konnte seine Pole Position allerdings behalten, da der Vorjahres-Vizemeister SG Riedböhringen/Fützen (47) bei der SG Kirchen-Hausen nach zweimaliger Führung die Partie noch aus der Hand gab und mit 2:3 verlor. Die SG fiel mit jetzt vier Zählern Rückstand auf den dritten Rang ab.

Dies ist die Chance für den SV Hölzlebruck (50): Das 2:1 beim ebenfalls gefährdeten SV Ewattingen verhilft dem SVH auf den zweiten Platz. Damit haben sie beste Chancen, um noch die Meisterschaft zu holen oder zumindest über die Relegation gegen die schon feststehende SG Fischbach-Weiler wieder aufzusteigen.

Kreisliga B Staffel 1

Zehn Minuten fehlten dem FC Bad Dürrheim zur Tabellenführung. Nach dem 5:1 am Vortag gegen NK Hajduk VS warteten die Kurstädter gespannt, was der punktgleiche Spitzenreiter SSC Donaueschingen (beide 40/SSC um +16 Tore besser) bei FC Atletico Sankt German Villingen macht. Bis zur 81. Minute stand es 1:1 und es roch nach einer Überraschung, doch Alem Klicic erlöste den SSC mit dem 2:1-Siegtor.