Kreisliga A und B Schwarzwald: Obereschach feiert Meisterschaft – Titelrennen in der A2 und B1 offen

Während Obereschach sich am drittletzten Spieltag zum Meister krönt, kämpfen in der Staffel A2 gleich drei Teams noch um den Titel – in der B2 sind die beiden Topteams punktgleich.
Kreisliga A Staffel 1: Nach 24 Spielen 100 erzielte Tore (27 Gegentore) sowie 61 Punkte sind eine Hausnummer. Meister SV Obereschach hat mit dem 4:1 in Unterkirnach bei Alemannia V-H-U letzte Zweifel in Sachen Aufstieg verwischt. „Wir freuen uns und sind verdient Meister“, so Vorstand Patrick Fleig, der beim letzten Titel in der A1 im Jahr 2013 selbst noch Torhüter war.