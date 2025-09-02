Kreisliga A und B Schwarzwald: Der Verein mit dem längsten Vereinsnamen trumpft auf

Die beiden A1-Überraschungsteams SV Niedereschach und Alemannia V-H-U setzen sich mit zwei überzeugenden Siegen an der Tabellenspitze fest. In der Kreisliga B geht es torreich zu.

Von Holger Rohde

Kreisliga A Staffel 1: Niedereschachs Trainer Kevin Figl war voll des Lobes nach dem 6:1-Kantersieg beim FC Grüningen: „Wir haben es sehr gut gemacht, waren von Beginn an körperlich im Spiel. Alle unsere Tore fielen aus dem Spiel heraus, es waren keine Standards dabei. Damit war echt nicht zu rechnen, wir konnten unsere Chancen ausnutzen. Ich bin sehr sehr zufrieden mit dem Auftritt“, waren die beiden Torjäger Johannes Wöhrle (3) und Marvin Burgbacher (2) nicht zu bremsen. Mit 9:1 Toren rangieren die Eschachtäler knapp vor Alemannia.

Alemannia V-H-U „Wir werden es in Donaueschingen schwer haben, weil einige Spieler fehlen und wir umstellen müssen“, hatte Trainer Jörg Klausmann vor dem 3:1-Auswärtssieg betont. Klar, dass der Alemannia-Coach nach dem Dreier erleichtert und zufrieden war.

Der mit 48 Buchstaben längsten Spielgemeinschaft im Bezirk (SG Alemannia Vöhrenbach-Hammereisenbach-Unterkirnach) hatten ja wichtige Akteure wie Keeper Marco King, Harun Cevik, Marcel Schmidt, Dominic Jahr oder Johannes Stumpp gefehlt.

Kreisliga B Staffel 1

Was für ein Start in der Mini-Staffel der B1: Fünf Spiele, 30 Tore, alle fünf Aufstiegs-Mitfavoriten gewannen ihre Heimspiele.

Die Premiere von Atletico Sankt German fand auf dem Kunstrasenplatz neben der Deutenberghalle statt. Der mit erfahrenen Spielern besetzte Kader gewann seine Premiere gegen den FV Möhringen 2 durch Matchwinner Bogdan Bota kurz vor Ende mit 3:2 (89.). „Wir freuen uns sehr, dass wir die ersten drei Punkte geholt haben“, so Spielertrainer Ion Calin.

Starke Torjäger

Beim Blick auf die anderen Spiele fiel auf: Fast überall sitzen erfahrene Trainer, die schon in der Landes- und Bezirksliga erfolgreich waren, auf der Bank. Dazu kommen Torjäger mit hoher Trefferquote. So sorgten der dreifache Torschütze Chahid Moutassime vom FC Bad Dürrheim (5:0 gegen die SG Gemeinde B.K.N.) oder Hrvoje Jozinovic von NK Hajduk VS (Doppelpack beim 5:1 gegen den FC Pfaffenweiler 2) für Furore.

Da ging nebenbei fast unter, dass der frühere Verbandsliga-Spielmacher Sime Fantov beim SV Überauchen landete und zum Einstand gegen Zagreb Villingen beim 5:1 zum 2:0 traf.