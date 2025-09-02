Kreisliga A und B Schwarzwald: Der Verein mit dem längsten Vereinsnamen trumpft auf

Die beiden A1-Überraschungsteams SV Niedereschach und Alemannia V-H-U setzen sich mit zwei überzeugenden Siegen an der Tabellenspitze fest. In der Kreisliga B geht es torreich zu.
Kreisliga A Staffel 1: Niedereschachs Trainer Kevin Figl war voll des Lobes nach dem 6:1-Kantersieg beim FC Grüningen: „Wir haben es sehr gut gemacht, waren von Beginn an körperlich im Spiel. Alle unsere Tore fielen aus dem Spiel heraus, es waren keine Standards dabei. Damit war echt nicht zu rechnen, wir konnten unsere Chancen ausnutzen. Ich bin sehr sehr zufrieden mit dem Auftritt“, waren die beiden Torjäger Johannes Wöhrle (3) und Marvin Burgbacher (2) nicht zu bremsen. Mit 9:1 Toren rangieren die Eschachtäler knapp vor Alemannia.