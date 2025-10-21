Kreisliga A: TSV Simmersfeld erstmals in der Bezirksliga?

Mit dem 3:2-Sieg gegen den TSV Altensteig ist der TSV Simmersfeld dem zweiten Tabellenplatz in der Staffel 2 der Kreisliga A ein ganzes Stück näher gekommen.

Beim Blick auf die Tabelle der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A muss sich manch einer immer noch die Augen reiben. Spitzenreiter ist Aufsteiger SV Schönbronn, auf Platz zwei steht der TSV Altensteig, der erst 2024 in die Kreisliga A aufgestiegen war. Und dahinter folgt der TSV Simmersfeld, der bislang noch nie in der Bezirksliga gespielt hat.

„Gerade bei den Schönbronnern wundert mich das aber nicht. Da hat man schon vor der Saison mitbekommen, dass da etwas im Gange ist“, unterstreicht der Simmersfelder Spielleiter Jochen Brunn. Und auch über den TSV Altensteig sagt er: „Das ist eine gute, junge Mannschaft. Das überrascht mich nicht, dass die so weit oben stehen.“

Die Situation genießen

In diese Aufsteiger-Phalanx einbrechen könnte schon bald der TSV Simmersfeld, der am Samstag mit dem 3:2-Sieg gegen den TSV Altensteig viel Boden in der Tabelle gutgemacht hat. Doch ist die Bezirksliga überhaupt ein Thema in Simmersfeld? „Wir sprechen generell nie von Aufstieg. Wir genießen jetzt einfach die Situation“, sagt Brunn, der sich aber auch ein Hintertürchen offenhält: „Wir wollen jetzt diesen Schwung mitnehmen. Und dann schauen wir mal, ob wir in der Winterpause unsere Ziele anders stecken.“

Als Erfolgsrezept gilt für Brunn die mannschaftliche Geschlossenheit. „Wir sind alles Einheimische“, zeigt der Spielleiter auf, „es harmoniert gut und wir haben eine hohe Trainingsbeteiligung.“ Zudem habe man bislang Verletzungsglück gehabt. Mit Marvin Deutschle, der vergangene Saison die meisten Tore für den TSV Simmersfeld geschossen hatte, und Leon Pfeifle sind nun zwar doch zwei Stammspieler ausgefallen. „Aber im Spiel gegen den TSV Altensteig konnten wir das gut kompensieren“, betont Brunn. Hervorgestochen ist dabei Joel Schwemmle, der beim 3:2-Sieg gegen den TSV Altensteig doppelt traf. Den Siegtreffer erzielte Felix Roller in der 86. Minute. Allerdings macht Brunn deutlich, dass er keinen Spieler hervorheben möchte, denn: „Wir funktionieren als Kollektiv.“

9. November wird spannend

Gefordert ist dieses Kollektiv wieder an diesem Sonntag (15 Uhr) beim Auswärtsspiel bei der Spvgg Wart/Ebershardt. Interessant wird für den TSV Simmersfeld aber vor allem der 9. September, wenn der SV Schönbronn und der TSV Altensteig im direkten Duell aufeinandertreffen und sich die Punkte gegenseitig wegnehmen. Dann können die Simmersfelder endgültig zur Spitze aufschließen – wenn sie bis dahin ihre Spiele gewinnen.