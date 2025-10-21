Kreisliga A: TSV Simmersfeld erstmals in der Bezirksliga?

Mit dem 3:2-Sieg gegen den TSV Altensteig ist der TSV Simmersfeld dem zweiten Tabellenplatz in der Staffel 2 der Kreisliga A ein ganzes Stück näher gekommen.
Beim Blick auf die Tabelle der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A muss sich manch einer immer noch die Augen reiben. Spitzenreiter ist Aufsteiger SV Schönbronn, auf Platz zwei steht der TSV Altensteig, der erst 2024 in die Kreisliga A aufgestiegen war. Und dahinter folgt der TSV Simmersfeld, der bislang noch nie in der Bezirksliga gespielt hat.