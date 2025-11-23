Kreisliga A Süd zusammengefasst: TGB Lahr und Schiltach lassen Rest der Liga weit hinter sich

In der Kreisliga A Süd deutet sich immer mehr an, dass der Titel nur noch zwischen dem TGB Lahr und Schiltach ausgespielt wird. Beide gewannen auf Wochenende souverän.

SC Kuhbach-Reichenbach - SC Kappel 0:4 (0:2). Auf dem Sportplatz in Reichenbach gab es für die Singrin-Elf ein böses Erwachen. Die Lahrer Vorstädter bleiben weiterhin ihrem Ruf der Wankelmütigkeit treu. Der Sieg der auch nicht unbedingt auf Rosen gebetteten Gästen aus Kappel war verdient, aber in der Deutlichkeit einfach zu hoch. Nach Stefans früher Führung legte Janosch Bologna noch vor der Pause nach und sorgte nach der Pause mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Danach kam vom Gastgeber nur noch wenig. Hanselmann erhöhte noch auf 4:0.

Tore: 0:1 Stefan (17.), 0:2 Bologna (42.), 0:3 Bologna (64.), 0:4 Hanselmann (76.).

SV Berghaupten - SV Oberharmersbach 0:1 (0:1). In Berghaupten gewann von zwei schwachen Mannschaften die Glücklichere. Die Nezirov-Elf fand in Halbzeit eins nie in die Spur und die Gäste gingen schon früh durch Max Huber in Führung. Bei diesem Ergebnis sollte es auch bleiben. Bis zur Pause gab es zwar weiter leichte Vorteile für Oberharmersbach, doch ein zweites Tor sollte nicht gelingen. Nach dem Seitenwechsel waren die Hausherren um Besserung bemüht. Sie wurden auch stärker, aber die guten Möglichkeiten blieben Mangelware. Es hätte noch zu einem Punktgewinn reichen können, wenn Elias Benz zum Schluss mit seinem Strafstoß nicht an Gästetorhüter Till gescheitert wäre.

Tor: 0:1 Huber (12.).

DJK Welschensteinach - SV Kippenheim 4:3 (1:1). Die DJK sah zwischenzeitlich mal wie der sichere Sieger aus, machte die Partie dann aber selbst nochmals spannend. Nach Steiners Führung hätte das 2:0 folgen müssen. Doch das wurde verpasst und die Strafe folgte durch Gerkens Ausgleich. In Halbzeit zwei wurden die Möglichkeiten dann konsequenter genutzt. Zweimal Steiner und Mellert sorgten für ein 4:1 und die Fronten schienen geklärt. Doch es wurde nochmals eng. In der Nachspielzeit kam der SVK wieder heran. Das 4:3 war aufgrund des Chancenpluses ein verdienter Heimsieg.

Tore: 1:0 Steiner (7.), 1:1 Gerken (31.), 2:1 Steiner (67./FE), 3:1 Steiner (70.), 4:1 Mellert (78.), 4:2 Ahmeti (90.+2), 4:3 Mellert (90.+4/ET).

TGB Lahr - SV Niederschopfheim II 2:0 (0:0). Der TGB kehrte nach dem überraschenden Ausrutscher am vorherigen Spieltag wieder in die Spur zurück und festigte mit einem Pflichtsieg über die Reserve aus Niederschopfheim die führende Position. Dass vor der Pause keine Tore fielen, lag einzig und allein and der Abschlussschwäche der Saban-Elf. Mit mehr Genauigkeit hätte der Spitzenreiter schon in Halbzeit eins klar führen müssen. Allerdings sei auch erwähnt, dass sich die Gäste recht gut verkauften. Nach knapp einer Stunde brach Yven Kraut schließlich den Bann und brachte den Favoriten in Führung. Für die Entscheidung zugunsten des TBG sorgte in der Schlussphase Alexander Mutidi.

Tore: 1:0 Kraut (59.), 2:0 Mutidi (79.).

FC Ohlsbach - FV Biberach 3:0 (0:0). Die Schützlinge von Patrick Wußler besiegten nach dem TGB Lahr einen weiteren Spitzenverein. Im ersten Durchgang sahen die Zuschauer zwar keine Tore, aber eine immer an der Führung schnuppernde Ohlsbacher Truppe. Das Engagement wurde dann erst nach dem Seitenwechsel belohnt. Jakob Basler traf zum überfälligen 1:0. Auch danach hatte der Gastgeber alles im Griff. In der letzten Viertelstunde sorgte Schneider für das Endresultat.

Tore: 1:0 Basler (53.), 2:0 Schneider (72.), 3:0 Schneider (80.).

SV Ortenberg - SpVgg Schiltach 4:2 (2:2). Die SpVgg aus Schiltach bleibt in der Spur, wenngleich es in der Anfangsphase nicht unbedingt danach aussah. Die erste Viertelstunde gehörte dem gastgebenden SVO. Bastian Leuthner traf innerhalb von gut fünfzehn Minuten gleich zweimal für seine Farben und ärgerte den Gast schon früh. Doch dass der auch Rückstände verkraften kann, stellte die Eisensteck-Truppe einmal mehr unter Beweis. Glück hatte man allerdings beim Anschlusstreffer, den der SVO selbst besorgte. Nur zwei Minuten später glich Lauri Harter zum 2:2-Pausenstand aus. In Durchgang zwei reichten Schiltach dann drei Minuten, um sich auf die Siegerstraße zu bringen.

Tore: 1:0 Leuthner (8.), 2:0 Leuthner (24.), 1:2 Chahrour (35./ET), 2:2 L. Harter (37.), 2:3 Gürkan (74.), 2:4 F. Harter (76.).

FC Kirnbach - SC Orschweier 6:0 (3:0). Die Begegnung in Kirnbach endete mit dem erwartet klaren Heimsieg der Leukel-Elf. Dabei genügten dem FCK zwei gute Phasen, um sich am Ende mit einem Sechserpack auf Rang acht zu spielen. Orschweier lag nach weniger als zwanzig Minuten 0:3 hinten. Danach ließ es das gastgebende Team etwas lässiger angehen, so dass auch der Gast die eine oder andere Möglichkeit hatte. Es war allerdings ein auch in der Höhe verdienter Erfolg der Kinzigtäler.

Tore: 1:0 Buchholz (5.), 2:0 Esslinger (10.), 3:0 Buchholz (19.), 4:0 Mayer (74.), 5:0 Moser (78.), 6:0 Lehmann (88.).