Kreisliga A Süd zusammengefasst: TGB Lahr und Schiltach lassen Rest der Liga weit hinter sich

In der Kreisliga A Süd deutet sich immer mehr an, dass der Titel nur noch zwischen dem TGB Lahr und Schiltach ausgespielt wird. Beide gewannen auf Wochenende souverän.
SC Kuhbach-Reichenbach - SC Kappel 0:4 (0:2). Auf dem Sportplatz in Reichenbach gab es für die Singrin-Elf ein böses Erwachen. Die Lahrer Vorstädter bleiben weiterhin ihrem Ruf der Wankelmütigkeit treu. Der Sieg der auch nicht unbedingt auf Rosen gebetteten Gästen aus Kappel war verdient, aber in der Deutlichkeit einfach zu hoch. Nach Stefans früher Führung legte Janosch Bologna noch vor der Pause nach und sorgte nach der Pause mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Danach kam vom Gastgeber nur noch wenig. Hanselmann erhöhte noch auf 4:0.
Tore: 0:1 Stefan (17.), 0:2 Bologna (42.), 0:3 Bologna (64.), 0:4 Hanselmann (76.).