Kreisliga A SÜd: TGB Lahr nutzt Schiltachs Patzer und zieht mit dem Spitzenreiter gleich

SC Orschweier - SV Berghaupten 2:5 (1:0). In einer recht chancenarmen ersten Hälfte gab es ein Highlight kurz vor dem Pausenpfiff durch Kalle Metzger, der mit einer Bogenlampe das 1:0 erzielte. Dann führte ein Eigentor des SCO zum Ausgleich. Schmidt ließ Orschweier nochmals jubeln, doch dann ging es schnell. Saliov gelang der Ausgleich und Daniele brachte seine Farben erstmals in Front. Spätestens mit dem 4:2 durch Benz war die Messe dann gelesen. Suhm sorgte in der Nachspielzeit für den Endstand. Tore: Metzger (44.), 1:1 Eigentor (53.), 2:1 Schmidt (54.), 2:2 Saliov (62,), 2:3 Daniele (79.), 2:4 Benz (79.), 2:5 Suhm (90.+2). FV Biberach - SC Kuhbach-Reichenbach 1:3 (1:1). Biberach begann recht gut, nach einer guten halben Stunde gelang nach schöner Einzelaktion Nico Schlieter die Führung. Doch der SCKR konterte durch eine Einzelaktion noch vor der Pause mit dem 1:1. Dann schwächten sich die Hausherren durch eine Ampelkarte, die Gäste nutzten wenige Minuten später die Überzahl mit der Führung durch Dennis Lutz. In der dann folgenden halbe Stunde hätte den FVB ausgleichen können, doch die Genauigkeit fehlte. Der Gast effektiver erhöhte durch Undis auf 3:1. Tore: 1:0 Schlieter (38.), 1:1 Undis (43.), 1:2 Lutz (57.), 1:3 Undis +(85.). Gelbrote-Karte: Krämer (64. SC Kuhbach/Reichenbach) Rote Karte: Totzke (77. FV Biberach).

Kippenheim punktet SV Kippenheim - SV Hausach 2:1 (1:0). In den ersten ausgeglichenen 45 Minuten hatten die Hausherren das Glück auf ihrer Seite. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Jens Gerken die Führung. Johannes Fuchs stellte nach der Pause den Gleichstand her. Danach entwickelte sich ein ebenso spannendes wie offenes Spiel, mit dem besseren Ende für die gastgebenden Schwarz-Weißen. Sechs Minuten vor dem Abpfiff stellte dann Gerken mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag den knappen Heimsieg des SV Kippenheim her. Tore: 1:0 Gerken (45.+2), 1:1 Fuchs (63.), 2:1 Gerken (84.). SV Niederschopfheim II - FV Kirnbach 3:1 (1:0). Obwohl der FC Kirnbach beim Gastspiel in Niederschopfheim mit einer ansprechenden Leistung aufwartete, musste er ohne Punkt im Gepäck wieder abreisen. Den besseren Start hatte der SVN. Leon Zapf traf bereits nach gut zehn Minuten ins Schwarze, brachte die Reserve früh in Führung. Nach dem 2:0 durch Weschle nach gut fünfzig Minuten sorgte Samuel Essliinger für den Anschlusstreffer. Danach folgte ein offener Schlagabtausch mit dem besseren Ende für die Hechler-Mannen. Finn Seger per Strafstoß schloss die Partie ab. Tore: 1:0 Zapf (12.), 2:0 Weschle (56.), 2:1 Esslinger (59.), 3:1 Seger (90.+2/FE).

Kappel bringt Sieg über dei Zeit

FC Ohlsbach - SC Kappel 0:1 (0:1). Ein Standard durch Janosch Bologna entschied die Begegnung des FC Ohlsbach zugunsten der Gäste. Die Elf von Patrick Wußler wusste an diesem Tage mit ihren Chancen einfach nichts anzufangen. Denn nach dem spielentscheidenden Treffer nach gut zehn Minuten versuchte der FCO vieles, hatte drei bis vier gute Ausgleichsmöglichkeiten, doch das Visier der Hausherren stimmte an diesem Tag nicht. Kappel verteidigte den knappen Vorsprung mit viel Kampf und Einsatz bis zum Schluss. Tore: 1:0 Bologna (12.). TGB Lahr - SV Oberharmersbach 3:2 (0:0). Eine gute Figur hinterließ der SV Oberharmersbach beim gestrigen Gastspiel in Lahr/Mietersheim. Die gastgebende Saban-Elf geriet zwar nach der letzten Niederlage im Gipfeltreffen in Rückstand, doch durch den knappen Heimsieg und Mithilfe der DJK Welschensteinach ist punktemäßig wieder alles im Lot, es herrscht im Kampf um den Titel wieder Gleichstand. Nach torloser erster Hälfte eröffnete Enis Akmann den Torreigen mit der TGB-Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Lars Szkibick auf 2:0, alles schien für die Saban-Männer gut zu laufen. Doch dann der erste Nadelstich durch den SVO, als Ruben Nock der Anschluss gelang. Doch Torjäger Mike Gbajie richtete das Ergebnis wieder für den Favoriten, traf zum 3:1. Der zweite Nadelstich gelang Gutmann, kam dann aber zu spät. Tore: 1:0 Akman (47.), 2:0 Szkibick (50.), 2:1 Nock (57.), 3:1 Gbajie (79.), 3:2 Gutmann (90.+5).

Schiltach verliert überraschend

DJK Welschensteinach - SpVgg Schiltach 4:1 (0:0). Im ersten Durchgang suchte der Spitzenreiter aus Schiltach vergeblich die Führung. Doch mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einem aggressiven Gegenpressing konnte die Hummel-Elf einen Rückstand verhindern. Nach Wiederbeginn agierte die DJK dann effektiv. Obwohl die SpVgg. Mehr vom Spiel hatte, gelang dem Gastgeber durch Kopf die Führung. Und als Arian Steiner das 2:0 folgen ließ, wurde Schiltach nicht müde, dagegenzuhalten. Doch auch der dritte Jubel galt den gastgebenden Grünen: Maier markierte das 3:0. Erst danach durften sich auch die Gästefans freuen. Ergün Gürkan konnte zwar verkürzen, aber für den 4:1-Endstand sorgte die Hummel-Elf. Tore: 1:0 Kopf (57.), 2:0 Steiner (69.), 3:0 Maier (77.), 3:1 Gürkan (90.+3), 4:1 Volllmer (90.+4). Gelbrote-Karte: (84. SpVgg Schiltach). FC Ottenheim - SV Ortenberg 1:0 (1:0). Der FC Ottenheim kam zwar im eigenen Wohnzimmer zum dritten Saisonsieg, bleibt aber weiterhin auf dem vorletzten Tabellenplatz hängen. Die Anfangsphase gehörte dem Gast aus Ortenberg, der der Führung näher war. Doch Kevin Krieg, Ottenheims Torjäger traf nach gut einer halben Stunde zum 1:0 für Ottenheim. Die Partie blieb in der Folge ausgeglichen, aber ohne weitere Treffer. Tore: 1:0 Krieg (31.).