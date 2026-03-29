Kreisliga A SÜd: TGB Lahr nutzt Schiltachs Patzer und zieht mit dem Spitzenreiter gleich

Durch den 3:2-Heimsieg gegen den SV Oberharmersbach schließt der TGB zur SpVgg. Schiltach auf. Beide stehen nun mit 50 Punkten auf Platz eins.
SC Orschweier - SV Berghaupten 2:5 (1:0). In einer recht chancenarmen ersten Hälfte gab es ein Highlight kurz vor dem Pausenpfiff durch Kalle Metzger, der mit einer Bogenlampe das 1:0 erzielte. Dann führte ein Eigentor des SCO zum Ausgleich. Schmidt ließ Orschweier nochmals jubeln, doch dann ging es schnell. Saliov gelang der Ausgleich und Daniele brachte seine Farben erstmals in Front. Spätestens mit dem 4:2 durch Benz war die Messe dann gelesen. Suhm sorgte in der Nachspielzeit für den Endstand. Tore: Metzger (44.), 1:1 Eigentor (53.), 2:1 Schmidt (54.), 2:2 Saliov (62,), 2:3 Daniele (79.), 2:4 Benz (79.), 2:5 Suhm (90.+2). FV Biberach - SC Kuhbach-Reichenbach 1:3 (1:1). Biberach begann recht gut, nach einer guten halben Stunde gelang nach schöner Einzelaktion Nico Schlieter die Führung. Doch der SCKR konterte durch eine Einzelaktion noch vor der Pause mit dem 1:1. Dann schwächten sich die Hausherren durch eine Ampelkarte, die Gäste nutzten wenige Minuten später die Überzahl mit der Führung durch Dennis Lutz. In der dann folgenden halbe Stunde hätte den FVB ausgleichen können, doch die Genauigkeit fehlte. Der Gast effektiver erhöhte durch Undis auf 3:1. Tore: 1:0 Schlieter (38.), 1:1 Undis (43.), 1:2 Lutz (57.), 1:3 Undis +(85.). Gelbrote-Karte: Krämer (64. SC Kuhbach/Reichenbach) Rote Karte: Totzke (77. FV Biberach).