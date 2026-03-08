Kreisliga A Süd kompakt: Beim FC Ottenheim gehen wohl bald ganz die Lichter aus

FC Kirnbach - DJK Welschensteinach 3:3 (1:3). Zwei verschiedene Halbzeiten prägten die Begegnung auf dem Kirnbacher Kunstrasen. Am Ende trennten sich der FCK und die DJK aus Welschensteinach leistungsgerecht 3:3. Die Hausherren kamen in Halbzeit eins gar nicht zurecht und gerieten durch einen Kopf-Doppelschlag schon früh in Rückstand. Dann betrieb Essslinger Schadensbegrenzung, doch zeitgleich mit dem Pausenpfiff stellte Messmer den alten Abstand wieder her. Nach der Pause steigerten sich die Hausherren und Timo Leukels verkürzte. Das gab Kirnbach dann noch einen weiteren Schub. Doch es bedurfte der Mithilfe der DJK, um der Leukel-Elf einen Heimpunkt zu sichern.

Tore: 0:1 Kopf (6.), 0:2 Kopf (19.), 1:2 Esslinger (22.), 1:3 Messmer (45.), 2:3 Leukel (70.), 3:3 Heizmann (89./ET).

SpVgg Schiltach - SC Kuhbach-Reichenbach 6:0 (4:0). Die Mannen um Spielertrainer Nico Eisensteck marschieren weiter in Richtung Bezirksliga. Im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause war der SC aus der Lahrer Vorstadt in Schiltach zu Gast und musste feststellen, dass die SpVgg die klar bessere Mannschaft war. Die Hausherren gaben durchgängig den Ton an. Nach knapp einer halben Stunde durfte erstmals über den Führungstreffer durch Datz gejubelt werden. Danach folgte ein Doppelpack von Ergün Gürkan, der für den Pausenstand sorgte. Auch nach dem Seitenwechsel war es eine einseitige Partie. Mangold traf am Schluss doppelt zum 6:0-Endstand.

Tore: 1:0 Datz (26.), 2:0 Gürkan (33.), 3:0 Harter (45.+1), 4:0 Adler (51.), 5:0 Manegold (78.), 6:0 Manegold (79.).

SV Ortenberg - SV Berghaupten 0:1 (0:1). Obwohl der gastgebende SV Ortenberg mehr Spielanteile hatte, ging die Armbruster-Truppe leer aus. Gästespieler Tonio Bayer entschied mit seinem Treffer nach gut zwanzig Minuten die Begegnung zugunsten der Gäste. Berghaupten behauptete mit dem knappen Auswärtssieg den fünften Rang, während der SV Ortenberg durch das 0:1 auf einen Abstiegsrang zurückfiel. Zumindest einen Zähler hätte die Elf von Philipp Armbruster einfahren können. Doch im Angriff zeigte sich der SVO einfach nicht durchschlagskräftig genug. Gästeroutinier Bayer nutze einen berechtigen Strafstoß zum Auswärtssieg.

Tor: 0:1 Bayer (22./FE).

SV Oberharmersbach - SC Orschweier 7:2 (3:0). Wie erwartet schickte der SV Oberharmersbach den Abstiegskandidaten aus Orschweier mit einem Siebenerpack klar geschlagen wieder auf die Heimreise und bleibt zusammen mit dem FV aus Biberach in der Verfolgerrolle. Patrick Gutmann legte nach exakt zehn Minuten den Grundstein zum später auch in der Höhe verdienten Heimsieg. Roth und Nock waren in Abschnitt eins die weiteren Torschützen. Jilg erhöhte nach dem Seitenwechsel, ehe auch der Gast einmal ein Lebenszeichen von sich gab und durch Jason Keita der erste Treffer gelang. Dann war wieder Oberharmersbach dran, dann sogar nochmals Orschweier. Nach einem weiteren Doppelschlag war dann Schluss.

Tore: 1:0 Gutmann (10.), 2:0 Roth (23.), 3:0 Nock (39.), 4:0 Jilg (56.), 4:1 Keita (63.), 5:1 Gutmann (67.), 5:2 Schäfer (74.), 6:2 Morgan (90.), 7:2 Huber (90.+6).

SC Kappel - FC Ottenheim 2:0 (0:0). In Kappel begegneten sich zwei Kellerkinder zumindest in den ersten 45 Minuten auf Augenhöhe. Die Chancen in der ersten Halbzeit waren sehr rar gesät. Nach der Pause investierten die Hausherren dann einen Tick mehr und wollten dem eigenen Anhang drei Punkte präsentieren. Mit Admir Osmanovic stand der Matchwinner in den Reihen der Hausherren. Nach einer Stunde gelang ihm nicht nur die Führung, eine weitere Viertelstunde später gelang ihm auch der zweite Treffer des Tages.

Tore: 1:0 Osmanovic (60.), 2:0 Osmanovic (75.).

SV Hausach - TGB Lahr 0:3 (0:3). Auch der TGB aus Lahr kam beim Auftakt der Rückrunde gut aus den Startlöchern und siegte in Hausach verdient mit 3:0. Während die Saban-Elf dadurch zusammen mit der SpVgg Schiltach weiter auf Aufstiegskurs bleibt, bleibt der SV Hausach in der Gefahrenzone. Die favorisierten Gäste hatten einen Start nach Maß. Schon nach drei Zeigerumdrehungen traf Cantürk zur Führung und es dauerte danach nicht lange, bis Torjäger Gbajie das Ergebnis auf 2:0 stellte und den Kinzigtälern weiter Kopfzerbrechen bereitete. Fast mit dem Pausenpfiff traf dann auch noch Fernandes Dias zum 3:0 ins Schwarze. Damit waren dann die Fronten schon nach den ersten 45 Minuten geklärt.

Tore: 0:1 Cantürk (3.), 0:2 Gbajie (16.), 0:3 Dias (44.).

SV Kippenheim - FC Ohlsbach 1:1 (0:1). Keinen Sieger gab es in Kippenheim. Die gastgebende Fleig-Elf geriet mit einer der ersten Gästemöglichkeiten früh in Rückstand und hatte daran eine Weile zu kauen. Doch dies änderte sich mit zunehmender Spieldauer. Der SVK fand sich allmählich wieder. Nach dem Seitenwechsel wurde der SVK, nachdem Mösch der Ausgleich gelang, immer besser. Im weiteren Verlauf hätten die Schwarz-Weißen das Ergebnis drehen können, doch es fehlte den Angreifern an der Effektivität. So brachte der FC Ohlsbach das Ergebnis doch noch über die Zeit und feierte mit dem Auswärtspunkt nicht nur einen Punktgewinn, sondern festigte auch den siebten Rang.

Tore: 0:1 Wußler (7.), 1:1 Mösch (47./HE).

FV Biberach - SV Niederschopfheim II 1:0 (0:0). Das 1:0 des FV Biberach gegen einen starken Gegner aus Niederschopfheim war nach neunzig Minuten zwar glücklich, aber auch nicht unverdient. Mit viel Glück wurde ein Rückstand vermieden werden und dann gesellte sich auch noch mehr Glück dazu. Marvin Mattes traf nach gut einer Stunde als einziger ins Schwarze.

Tor: 1:0 Mattes (68.).