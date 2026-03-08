Kreisliga A Süd kompakt: Beim FC Ottenheim gehen wohl bald ganz die Lichter aus

Im Duell gegen den SC Kappel haben die Schwanauer in der Kreisliga A Süd mit 0:2 verloren. Der Rückstand auf das rettende Ufer ist damit weiter gewachsen.
FC Kirnbach - DJK Welschensteinach 3:3 (1:3). Zwei verschiedene Halbzeiten prägten die Begegnung auf dem Kirnbacher Kunstrasen. Am Ende trennten sich der FCK und die DJK aus Welschensteinach leistungsgerecht 3:3. Die Hausherren kamen in Halbzeit eins gar nicht zurecht und gerieten durch einen Kopf-Doppelschlag schon früh in Rückstand. Dann betrieb Essslinger Schadensbegrenzung, doch zeitgleich mit dem Pausenpfiff stellte Messmer den alten Abstand wieder her. Nach der Pause steigerten sich die Hausherren und Timo Leukels verkürzte. Das gab Kirnbach dann noch einen weiteren Schub. Doch es bedurfte der Mithilfe der DJK, um der Leukel-Elf einen Heimpunkt zu sichern.
Tore: 0:1 Kopf (6.), 0:2 Kopf (19.), 1:2 Esslinger (22.), 1:3 Messmer (45.), 2:3 Leukel (70.), 3:3 Heizmann (89./ET).