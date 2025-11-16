Kreisliga A Süd in der Übersicht: SV Kippenheim steht hinten sicher und sticht dann eiskalt zu

SC Kappel - SV Berghaupten 1:1 (0:0). Die Rot-Weißen aus Kappel dürfen mit dem 1:1 gegen Berghaupten mehr als zufrieden sein. Die ersten 45 Minuten waren die Gäste besser, doch zur mehrmals möglichen Führung fehlte stets der letzte Pass. Der SC war sichtlich froh, dass man beim Pausenpfiff des Unparteiischen nicht hinten lag. Durchgang zwei war dann recht ausgeglichen. Das späte 0:1 nach Platzverweis des Gästespielers Suhm durch Yannik Kern leitete eine spannende Schlussphase ein. Zunächst sah der Torschütze die rote Karte und Berghaupten geriet noch mehr in Unterzahl. Durch einen Sonntagsschuss gelang der Ausgleich.

Tore: 0:1 Kern (79.), 1:1 Gruninger (87.).

SV Niederschopfheim II - DJK Welschensteinach 0:2 (0:1). Die Reserve aus Niederschopfheim ging gegen Welschensteinach leer aus. Dabei sprachen die Spielanteile deutlich für die gastgebenden Blauen, die aber kaum für Gefahr sorgten. Die DJK nutzte früh die erste Chance zur Führung, nahm aber in der Folge offensiv kaum am Spiel teil. Als in der Schlussphase der SVN die beiden wohl besten Möglichkeiten vergab, traf Tim Ketterer in der Nachspielzeit zum 0:2.

Tore: 0:1 Mellert (7.), 0:2 Ketterer (90.+4).

FV Biberach - SpVgg Schiltach 2:5 (2:1). Die SpVgg Schiltach hat einen Lauf. Auch beim Verfolgerduell in Biberach durften die Männer von Nino Eisensteck einen Sieg feiern, der allerdings etwas zu hoch ausfiel. Nach einer halben Stunde legte Datz für die Gäste vor. Der FV konterte durch Nico Schlieter per Strafstoß und Mattes gleich doppelt und ging mit einem knappen Vorsprung in die Pause. Gästecoach Eisensteck brachte seine Elf dann wieder zurück. Anschließend unterlief Baumann ein Eigentor, so dass die Gäste wieder vorlegten. Als dann in der Schlussphase Biberach den Gast beim 2:4 unterstützte, schwammen der Schlieter-Elf die Felle davon. So nahm der Gast aufgrund der guten Chancenverwertung alle Punkte mit.

Tore: 0:1 Datz (33.), 1:1 Schlieter (45./HE), 2:1 Mattes (45.+3), 2:2 Eisensteck (64.), 2:3 Baumann (78./ET), 2:4 Harter (87.), 2:5 Bleile (90.+5).

SV Kippenheim - FC Ottenheim 3:0 (1:0). Zu Beginn zeigte der Gast aus Ottenheim, dass er gewillt war, nicht ohne Punkte wieder abzureisen. Ottenheim spielte gut auf, doch der Weg ins gegnerische Tor blieb versperrt. Nach etwas weniger als einer halben Stunde setzte Kippenheim dann die erste Duftmarke. Jens Gerken traf ins Schwarze und brachte damit mehr Schwung in das Spiel seiner Kameraden. In Hälfte zwei nutzte der SVK gleich die erste Möglichkeit zum 2:0. Ottenheim war zwar weiter bemüht, doch jetzt wurde ein Durchkommen immer schwieriger. Kippenheim setzte zehn Minuten vor dem Schlusspfiff noch einen Treffer drauf.

Tore: 1:0 Gerken (25.), 2:0 Krause (46.), 3:0 Gerken (80.).

SV Hausach - SC Orschweier 6:3 (2:1). Für den SV Hausach war das 6:3 im eigenen Stadion ein sehr wichtiger Sieg und für den SC aus Orschweier ein weiteres Zeichen dafür, dass man nicht lange in dieser Liga präsent sein wird. Man merkte dem SVH zu Beginn die Nervosität an und der Gast legte früh durch Schmidt vor. Doch dann ging es recht wechselhaft weiter. Hausach glich aus und legte erstmals vor. Die Antwort darauf gab Schmidt mit seinem zweiten Treffer. Dann war wieder Hausach aus am Drücker. Schmidt lege erneut vor und Jakob Schmidt gab erneut mit dem 3:3 die Antwort. Doch danach hatte der Gast dann sein Pulver verschossen. Nach dem 4:3 durch Chahrour fehlten die Antworten. Cisse und Mayer sorgten in der Schlussphase für den verdienten Heimsieg.

Tore: 0:1 Schmidt (4.), 1:1 Chahrour (10.), 2:1 Cisse (36.), 2:2 Schmidt (54.), 3:2 Schmidt (60.), 3:3 Schmidt (64.), 4:3 Chahrour (65.), 5:3 Cisse (75.), 6:3 Mayer (83.).

FC Kirnbach - SC Kuhbach-Reichenbach 3:2 (0:0). Der Gewinn von drei Punkten war mehr als verdient. Der FCK hätte mit etwas mehr Treffsicherheit schon in Durchgang eins den Grundstein für den Sieg legen müssen. Dann aber fiel das 1:0, ehe der Gast wie aus dem Nichts mit dem Ausgleich konterte. Anschließend dauerte es recht lange, bis die Hausherren wieder vorlegten. Per Doppelschlag gelang dies dann aber Dennis Moser.

Tore: 1:0 Göpferich (46.), 1:1 Baum (71.), 2:1 Moser (76.), 3:1 Moser (82.), 3:2 Hager (84.).

SV Oberharmersbach - SV Ortenberg 3:2 (0:1). Die Gutmänner waren in Halbzeit eins überhaupt nicht präsent. Der Gast nahm dies zur Kenntnis und drängte auf die Führung. Roth unterlief ein Eigentor. Noch schlechter sah es kurz nach dem Seitenwechsel aus, als Bächle für Ortenberg auf 2:0 erhöhte. Marcel Lehmann antwortete in Kürze mit dem Anschlusstreffer. Bleier sorgte bald für den Ausgleich und Gutmann für den Siegtreffer.

Tore: 0:1 Roth (10./ET), 0:2 Bächle (49.), 1:2 Lehmann (62.), 2:2 Bleier (69.), 3:2 Gutmann (90.+5).

FC Ohlsbach - TGB Lahr 3:1 (2:1). Für die Überraschung des Tages sorgte der SV Ohlsbach. Der Truppe um Patrick Wußler gelang es, dem allen voranschreitenden TGB aus Lahr die erste Niederlage zuzufügen. Mit viel Mut stellte man sich der schweren Aufgabe und nutzte zwei individuelle Fehler des Favoriten eiskalt zum 2:0. Gbajie gab zwar dann die passende Antwort, doch anstatt nachzulegen, wurde der TGB wieder überrascht. Jochen Stöhr erhöhte auf 3:1.

Tore: 1:0 Pockrandt (3.), 2:0 Geiger (11.), 2:1 Gbajie (32.), 3:1 Stöhr (76.).