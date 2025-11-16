Kreisliga A Süd in der Übersicht: SV Kippenheim steht hinten sicher und sticht dann eiskalt zu

Im Heimspiel gegen die noch sieglosen Ottenheimer ist der Favorit seiner Stellung gerecht geworden. Eine Überraschung gab es hingegen in Ohlsbach.
SC Kappel - SV Berghaupten 1:1 (0:0). Die Rot-Weißen aus Kappel dürfen mit dem 1:1 gegen Berghaupten mehr als zufrieden sein. Die ersten 45 Minuten waren die Gäste besser, doch zur mehrmals möglichen Führung fehlte stets der letzte Pass. Der SC war sichtlich froh, dass man beim Pausenpfiff des Unparteiischen nicht hinten lag. Durchgang zwei war dann recht ausgeglichen. Das späte 0:1 nach Platzverweis des Gästespielers Suhm durch Yannik Kern leitete eine spannende Schlussphase ein. Zunächst sah der Torschütze die rote Karte und Berghaupten geriet noch mehr in Unterzahl. Durch einen Sonntagsschuss gelang der Ausgleich.
Tore: 0:1 Kern (79.), 1:1 Gruninger (87.).