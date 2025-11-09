Kreisliga A Süd im Überblick: SC Orschweier müht sich gegen SV Kippenheim erneut vergeblich

SC Orschweier - SV Kippenheim 1:3 (1:0). Eine gute Stunde lang bewegte sich das Schlusslicht aus Orschweier im eigenen Haus auf Augenhöhe, doch danach wurde die Chance auf einen oder gar drei Punkte verspielt. Kurz vor dem Pausenpfiff nutzte Jonas Benz eine gute Stafette zur Führung. Doch schon in der ersten Halbzeit lagen die klareren Möglichkeiten aufseiten der Gäste. Nach dem Pausentee war das Spiel zunächst ausgeglichen, bis im Anschluss an einen Freistoß Mösch der Ausgleich gelang. Danach erhöhte sich die Anzahl der Fehler des Tabellenschlusslichts. Gerken traf im Doppelpack und der SCO ging leer aus.

Tore: 1:0 Benz (42.), 1:1 Mösch (65.), 1:2 Gerken (77.), 1:3 Gerken (86.).

SV Berghaupten - FC Kirnbach 2:1 (1:0). Dramatik in Berghaupten. Der SV Berghaupten hatte in den ersten 45 Minuten leichte Vorteile in spielerischer Sicht. Das wurde nach einer halben Stunde durch das 1:0 von Elias Benz dokumentiert. Nach dem Seitenwechsel tat der Gast dann alles, um wieder zurückzukommen. Der FCK riss das Spiel mehr und mehr an sich, agierte aber nur gut bis zum Strafraum. In der zweiten Minute der Nachspielzeit bekamen die Gäste dann einen Handelfmeter zugesprochen, der zum Ausgleich führte. 180 Sekunden später brachte Kern den SV wieder nach vorne und sorgte somit doch noch für drei Punkte.

Tore: 1:0 Benz (32.), 1:1 Herr (90.+2/HE), 2:1 Kern (90.+5).

SC Kuhbach-Reichenbach - SV Hausach 2:1 (1:1). Dass es am Ende doch noch zu einem Heimsieg reichte, ist der Tatsache zu verdanken, dass sich die Lahrer Vorstädter nach einer weniger guten ersten Halbzeit zunehmend bemühten, auf den frühen Rückstand durch Martin Buchholz eine Antwort zu geben. Das erste Mal gelang das Nico Weis zeitgleich mit dem Halbzeitpfiff. Nach dem Pausentee war es dann Adrian Gehringer, der nach gut einer Stunde Spielzeit erstmals für die SC-Führung sorgte. Das wiederum rief die Gäste nun verstärkt auf den Plan. Hausach schaffte es aber nicht, die jetzt sehr tiefstehenden Hausherren zu überwinden. Die Singrin-Elf nutzte die ein oder andere Umschaltstation nicht.

Tore: 0:1 Buchholz (19.), 1:1 Weis (45.), 2:1 Gehringer (65.).

SV Niederschopfheim II - FC Ottenheim 1:1 (0:0). Die Reserve aus Niederschopfheim musste mit dem 1:1 in der Heimpartie gegen den FC Ottenheim zufrieden ein. In den ersten 45 Minuten fanden die Blau-Weißen nicht wie gewohnt ins Spiel und taten sich gegen eine sehr defensiv ausgerichtete Gastmannschaft sehr schwer. Chancen waren Mangelware. Nach dem Seitenwechsel war der SVN zwar etwas gefestigter, aber noch lange nicht in Normalform. Nach gut einer Stunde fiel das 0:1 durch Krieg. Jetzt war Kampf als Antwort gefragt. Sieben Minuten vor dem Abpfiff war es dann soweit. Schwend rettete mit dem Ausgleichstreffer einen Punkt.

Tore: 0:1 Krieg (68.), 1:1 Schwend (83.).

DJK Welschensteinach - FC Ohlsbach 2:2 (2:1). In einer durchweg spannenden Partie trennten sich die DJK aus Welschensteinach und Ohlsbach mit einem, unterm Strich gesehen gerechten, 2:2-Unentschieden. Die DJK musste gleich auf drei Stammspieler (Steiner, Kopf und Schöner) verzichten und geriet auch dadurch gleich zu Beginn in Rückstand. Stöhr nutzte die erste gute Gästechance zum 0:1. Doch die Hummel-Elf kämpfte weiter und wurde alsbald mit dem Ausgleich durch Neuhaus belohnt. Durch einen weiteren Treffer von Meßmer ging es mit einem knappen Vorsprung in die Pause. In Durchgang zwei drängten die Gäste mit aller Macht auf den Ausgleich Herr traf zum 2:2.

Tore: 0:1 Stöhr (4.), 1:1 Neuhaus (10.), 2:1 Meßmer (35.). 2:2 Herr (80.)

TGB Lahr - FV Biberach 6:2 (2:1). Nach dem jüngsten 6:0-Heimsieg gegen Welschensteinach trafen die TGB-Männer erneut gleich ein halbes Dutzend mal ins Schwarze. Dieses mal war der FV Biberach der Leidtragende. Die Elf von Nico Schlieter musste in Mietersheim nach neunzig Minuten auch die gute Leistung des Spitzenreiters anerkennen. Nicola und Gbajie bereiteten den verdienten Heimsieg der Lahrer vor. Dann gelang Mattes zwar der Anschlusstreffer, doch nach einem Doppelschlag von Yven Kraut war die Freude darüber nach gut einer Stunde schon wieder dahin.

Tore: 1:0 Nicola (13.), 2:0 Gbajie (20.), 2:1 Mattes (29.), 3:1 Kraut (61.), 4:1 Kraut (68.), 4:2 Moser (73.), 5:2 Gbajie (76.), 6:2 Mutidi (90.+1).

SpVgg Schiltach - SV Oberharmersbach 4:0 (1:0). Schiltach ließ Oberharmersbach keine Chance und verteidigte mit dem 4:0 den zweiten Rang. Jan Adler brachte nach knapp einer halben Stunde seine Farben mit 1:0 in Führung und unterstrich damit das Vorhaben, den Sonntag auf heimischem Grün mit dem neunten Saisonsieg abzuschließen. Vom SVO kam wenig bis nichts. Ergün Gürkan sorgte nach der Pause für das längst überfällige 2:0, ehe Datz und Mangold die Überlegenheit durch zwei weitere Tore recht deutlich dokumentierten.

Tore: 1:0 Adler (28.), 2:0 Gürkan (50.), 3:0 Datz (68.), 4:0 Manegold (74.).

SV Ortenberg - SC Kappel 2:2 (0:2). Ein extrem glücklicher Punktgewinn ist aus Ortenberg zu vermelden. Die Mannen von Philip Armbruster gaben durchweg den Ton an, doch am Ende musste man sich mit nur einem Heimpunkt zufrieden geben. Für den SV Ortenberg war viel mehr drin. Die beiden Tore, die der Gast kurz vor der Pause erzielte, fielen glücklich und schmeichelten dem SCK sehr. Nach dem Seitenwechsel war ein verstärktes Bemühen des SV Ortenberg zu spüren, sich nicht kampflos einer Heimniederlage zu ergeben. Es gelang zwar, durch einen Doppelschlag von Kühne zum 2:2 auszugleichen, doch der dritte, siegbringende Treffer wollte nicht fallen.

Tore: 0:1 Hoch (41.), 0:2 Ilhan (45.+2), 1:2 Kühne (54.), 2:2 Kühne (72.).