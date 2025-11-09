Kreisliga A Süd im Überblick: SC Orschweier müht sich gegen SV Kippenheim erneut vergeblich

Das Schlusslicht der Kreisliga A Süd bleibt auch nach elf Spielen ohne Sieg. Gegen den SVK hielt die Führung nicht. Am Ende setzte es eine 1:3-Niederlage.
SC Orschweier - SV Kippenheim 1:3 (1:0). Eine gute Stunde lang bewegte sich das Schlusslicht aus Orschweier im eigenen Haus auf Augenhöhe, doch danach wurde die Chance auf einen oder gar drei Punkte verspielt. Kurz vor dem Pausenpfiff nutzte Jonas Benz eine gute Stafette zur Führung. Doch schon in der ersten Halbzeit lagen die klareren Möglichkeiten aufseiten der Gäste. Nach dem Pausentee war das Spiel zunächst ausgeglichen, bis im Anschluss an einen Freistoß Mösch der Ausgleich gelang. Danach erhöhte sich die Anzahl der Fehler des Tabellenschlusslichts. Gerken traf im Doppelpack und der SCO ging leer aus.
Tore: 1:0 Benz (42.), 1:1 Mösch (65.), 1:2 Gerken (77.), 1:3 Gerken (86.).