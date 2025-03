Kreisliga A Staffel 3: TSG Wittershausen muss leicht zittern

1 Der FC Horb (in Weiß) und die TSG Wittershausen lieferten sich ein enges Match. Foto: Andreas Wagner

Das Top-Duo zieht an der A3-Tabellenspitze weiterhin sehr souverän seine Kreise. Das Verfolgerduell in Nordstetten wurde zu einer deutlichen Angelenheit für die SG Altheim-Grünmettstetten.









Die Empfinger Zweite kommt nach der Winterpause weiter nicht richtig in Schwung und musste sich mit einem Remis gegen die Talheimer Spielgemeinschaft begnügen. SV Eutingen II – SV Oberiflingen 0:2 (0:1). Dritter Sieg in Folge für die Mannschaft am Wasserturm. In Eutingen bei der dortigen Zweiten ließen die Gäste in der Startphase zwei gute Tormöglichkeiten liegen, ehe Tobias Eberhardt nach einem Eckball am langen Pfosten goldrichtig Stand und per Kopf traf. Dies war gleichzeitig auch der Halbzeitstand. Nach der Pause führte ein gut herausgespielter Konter auf Seiten der Gäste zum 2:0, abgeschlossen durch Nico Kübler. Tore: 0:1, 0:2 Nico Kübler (22., 52.).