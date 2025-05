Kreisliga A Staffel 3: SV Eutingen II baut auf den Kunstrasen

1 Eutingen II will unbedingt den Abstieg vermeiden – und braucht deshalb Durchschlagskraft im Angriff. Foto: Andreas Wagner

Eutingens Spielertrainer Marcel Dettling stützt seine Hoffnung auf das Restprogramm. Das Team setzt auf seine Heimspiele.









Link kopiert



Die Eutinger Zweite ist durch den Sieg der Horber und des SV Tumlingen-Hörschweiler in den Nachholspielen am Mittwoch wieder auf einen direkten Abstiegsplatz zurückgefallen. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt damit bereits vier Punkte. Die Eutinger konnten dabei ihr eigenes Punktekonto am vergangenen Spieltag nicht aufbessern und gerieten im Heimspiel gegen Tabellenführer Ahldorf-Mühlen/Dettensee beim 2:8 gehörig unter die Räder.