1 Hauchdünn setzte sich die SGM Rexingen/Dettingen gegen den SV Eutingen II (in Rot) durch. Foto: Andreas Wagner

Die Verfolger SG Altheim-Grünmettstetten und der SC Kaltbrunn haben dank ihrer Siege den Rückstand auf das Spitzenduo verringern können.









Link kopiert



Das Verfolgerduell hat die Empfinger Zweite in Nordstetten dank eines Doppelschlags von Christian Gier für sich entscheiden können. In der Abstiegszone punktete die SGM Sulz/Sigmarswangen/Holzhausen als einziges Team, dreifach. Schlusslicht bleibt die SG Dettlingen-Bittelbronn/ Schopfloch/Dießen, die in Kaltbrunn beim Tabellendritten chancenlos war.