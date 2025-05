1 Der SC Kaltbrunn (in Blau) will möglichst schnell den Klassenerhalt eintüten. Foto: /Lisa Edel

Zur kommenden Saison gibt es Veränderungen beim kleinen „KSC" . Und fünf Spieltage vor dem Saisonende ist der Ausgang an der A3-Tabellenspitze so gut wie geklärt.









Fünf Spieltage vor dem Saisonende ist der Ausgang an der A3-Tabellenspitze so gut wie geklärt. Tabellenführer Ahldorf-Mühlen-Dettensee kann seine Meisterschaft frühestens am kommenden Spieltag in Wittershausen klarmachen. Die TSG Wittershausen kann schon einmal für die Relegation planen.