Kreisliga A Staffel 2: TuS Blumberg muss in Immendingen punkten

Kreisliga A Staffel 2: SV TuS Immendingen (37 Punkte/4.) – TuS Blumberg (43/3./Sonntag, 15 Uhr, 2:1). Der Vizemeister steht nach der 0:4-Pleite gegen Titisee unter Zugzwang. Nach elf Partien ohne Niederlage riss die Serie von Trainer Frank Berrer. Bei sechs Punkten Rückstand auf Rang 2 dürfen sich die Eichbergstädter keinen Ausrutscher erlauben, ansonsten ist das Thema Relegation erledigt.

Heimschwäche plagt beide Teams

Manko war bisher für das beste Auswärtsteam allerdings die Heimschwäche (drei Niederlagen). Immendingen hat indes die selben Probleme: Der Absteiger holte daheim weniger Zähler (16:21), gewann nur eines seiner letzten fünf Spiele.

DJK Donaueschingen 2 (24/10.) – SG Riedböhringen/Fützen (49/2./Sonntag, 15.15 Uhr, 0:4). Mit einer Partie weniger und fünf Punkten Abstand in der Titelfrage muss die SG in Allmendshofen punkten, um am Spitzenreiter dranzubleiben. Die Aufgabe wird als klarer Favorit nicht einfach, weil die DJK zuletzt fünfmal in Serie unbesiegt blieb (elf Punkte/8:2-Tore).

Drei Punkte für den Spitzenreiter am Grünen Tisch

Die abgesagte Partie FC Grüningen – FC Brigachtal vom vergangenen Sonntag wurde vom Sportgericht bereits mit 3:0 für den FCB gewertet. Am Wochenende ist der Spitzenreiter (54/eine Partie mehr) spielfrei.