Der 21. Spieltag in der Kreisliga A Staffel 2 verlief weitgehend ohne große Überraschungen. Die meisten der besser platzierten Teams konnten sich durchsetzen und ihre Position festigen.

Tabellenführer SGM Oberreichenbach/Würzbach kam beim FV Calw zwar überraschend nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus, führt die Tabelle mit fünf Zählern Vorsprung auf die ersten Verfolger aus Möttlingen aber weiterhin souverän an.

Im Tabellenkeller teilten sich Neuhengstett und Haiterbach die Punkte und erkämpften sich damit ebenso wie der SV Vollmaringen einen weiteren Zähler im Kampf um den Klassenerhalt.

2:0-Führung verspielt

TSV Neuhengstett – TSV Haiterbach 2:2 (0:1). Im Duell der Tabellennachbarn erwischten die Gäste aus Haiterbach den besseren Start und bekamen nach sieben Minuten einen Strafstoß zugesprochen. Robin Hutzel ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen und traf zum 0:1. In der Folge konnte sich keine der beiden Mannschaften nennenswerte Vorteile herausspielen, sodass es zur Pause bei der knappen Gästeführung blieb.

Robin Hutzel trifft

In der zweiten Halbzeit mussten sich die Zuschauer in Neuhengstett dann bis in die Schlussphase hinein gedulden, ehe es weitere Torerfolg zu vermelden gab. Zunächst war erneut Robin Hutzel erfolgreich und verdoppelte den Vorsprung der Gäste damit.

Die Hausherren ließen sich von diesem erneuten Rückschlag jedoch nicht aus der Fassung bringen und versuchten umgehend, den Anschluss zu erzielen. Vier Zeigerumdrehungen nach dem 0:2 entschied der Unparteiische dann auf Elfmeter zu ihren Gunsten und gab Daniel Leding die Chance zu verkürzen. Dieser fackelte nicht lange und erzielte das 1:2.

Heimteam lässt nicht locker

Das Team von Heimtrainer Pierre Burow suchte sein Glück anschließend weiter in der Offensive und drängte die Gäste damit weitgehend in die eigene Platzhälfte. Diese Spielweise wurde zwei Minuten vor dem Schlusspfiff schließlich belohnt, als Philipp Strasser vor dem gegnerischen Tor einen kühlen Kopf bewahrte und zum späten, aber alles in allem nicht unverdienten 2:2-Endstand traf.

Remis hilft beiden Teams wenig

Durch das Remis treten beide Teams im unteren Tabellendrittel auf der Stelle und können im Abstiegskampf keinen bedeutenden Schritt nach vorne machen. Tore: 0:1 Robin Hutzel (7./FE), 0:2 Robin Hutzel (71.), 1:2 Daniel Leding (75./FE), 2:2 Philipp Strasser (89.).