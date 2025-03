TV Villingen Dritte Liga Einfach stark – der Klassenerhalt ist geschafft!

Die Villinger Volleyballerinnen gewinnen – entscheidend – am vorletzten Saisonspieltag mit 3:2 in Schwäbisch Gmünd. Trainer Sven Johansson freut sich und sagt: „Wir haben gezeigt, dass wir in die Dritte Liga gehören.“