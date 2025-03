Kreisliga A Staffel 2 Schwarzwald: Das Blumberg-Derby als Aufstiegs-Kracher

Kreisliga A Staffel 2: TuS Blumberg – SG Riedböhringen/Fützen (Sonntag, 15 Uhr). Das Lokalderby und Topspiel der Verfolger von Tabellenführer FC Brigachtal (35 Punkte) bietet alles: Prestige, Emotionen, viele Fans (rund 300 werden erwartet) und Rivalität. Dieses Mal geht es auch um richtungsweisende Punkte im Titel- und Relegationsrennen.

Durch das 1:1 des FCB am Mittwochabend in Eisenbach haben die Riedböhringer nur zwei Zähler Rückstand, können mit einem Sieg theoretisch sogar an die Tabellenspitze springen. Dazu müsste Brigachtal daheim gegen den Vorletzten SG Unandingen/Dittishausen (Samstag, 16 Uhr) patzen und/oder die SGRiFü ihr Nachholspiel im April beim Schlusslicht TuS Bonndorf II gewinnen. Im letzten Jahr hatte der TuS Blumberg als Vizemeister allerdings am Ende die Nase vorn.

Lesen Sie auch

Fabian Bodenseh als X-Faktor?

Während die SG mit dem jüngsten 9:3 gegen Grafenhausen sehr torhungrig in die Rückserie startete, kam der TuS bereits zu zwei Siegen (4:1/1:0). Torjäger Fabian Bodenseh hat in den vergangenen dreieinhalb Spielzeiten 96 Punktspieltore (16/31/26/23) in der A2/B2 erzielt und dürfte angesichts dieser Treffsicherheit die 100er-Marke bald überschreiten.

Vielleicht schon im Derby? Beim 5:0-Hinspiel-Coup traf er dreifach gegen seinen Ex-Verein. TuS-Trainer Frank Berrer war in der Vergangenheit als Trainer ebenso beim Dorf-Nachbarn.