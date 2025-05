Kreisliga A Staffel 2: FC Brigachtal kann Meister werden – wenn Riedböhringen/Fützen patzt

1 Im Fernduell kann Lukas Strobel (links) mit dem FC Brigachtal vorzeitig Meister werden, wenn er sein Spiel gewinnt und Yannick Müller mit der SG Riedböhringen/Fützen patzt. Foto: Holger Rohde Wann der FC Brigachtal auf dem Sofa vorzeitig Meister werden kann. TuS Blumberg braucht beim Relegationstraum Schützenhilfe.







Kreisliga A Staffel 2: FC Brigachtal (1./57) – TuS Blumberg (3./49/Samstag, 16 Uhr, Vorrunde: 2:6). Im Topspiel wird in Klengen eine große Zuschauerkulisse erwartet. es geht für beide Teams um sehr viel. „Wir wollen wie in Grafenhausen konzentriert in die letzten Spiele gehen und von Woche zu Woche versuchen zu gewinnen“, zeigt FCB-Spielertrainer Daniel Wehrle auf. Er kann wieder auf Dennis Kleiser bauen und hat neben Marc Albrecht nun beide Torjäger an Bord, die zusammen 32 Treffer erzielten.