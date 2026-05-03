Kreisliga A Staffel 1: Vorentscheidung? Fischbach-Weiler schlägt Mönchweiler/Peterzell

Die SG Fischbach-Weiler schlägt die SG Mönchweiler/Peterzell und setzt sich auf Platz zwei fest. Die Verletzung von Sven Staiger trübt die Stimmung.

Kreisliga A Staffel 1: SG Fischbach-Weiler – SG Mönchweiler/Peterzell 3:0 (2:0). War dies die Vorentscheidung um den Relegationsplatz? Im Lokalderby und Verfolgerduell haben die Hausherren den Gast mit einem verdienten und souveränen Sieg nun mit neun Punkten distanziert. Das Meisterrennen mit dem SV Obereschach (vier Zähler mehr) ist noch offen – zumindest die Relegation gegen den A2-Vize haben beide Topteams zementiert.

Unsere Empfehlung für Sie Zuschauer greift Jugendspieler an Das ist im Villinger Friedengrund am Samstag passiert – C-Jugend betroffen Die Polizei meldet, dass im Friedengrund ein Zuschauer am Samstag mit einem Holzstock auf Spieler der Heimmannschaft losgegangen sei. Betroffen war ein Jugendspiel der DJK Villingen. Die Partie begann sofort mit einem Wermutstropfen: Bei den Gastgebern knickte Sven Staiger kurz nach dem Anpfiff um und musste später mit dem Krankenwagen in die Klinik gebracht werden. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Heimelf bereits dicke Chancen durch Julian Wöhrle mit einem von Keeper Kevin Gieracz mit den Fäusten parierten Freistoß und Sven Müller freistehend über den Torwart. Auf Gästeseite nahm Moritz Hornstein ein Fehlpassgeschenk von Schlussmann Christian Böhm nicht an und drosch den Ball aus 18 Metern übers Gehäuse – dies alles passierte in den ersten acht Minuten.

Zahlreiche Chancen vergeben

Aus abseitsverdächtiger Position schoss hernach Sven Müller aus Tor – Gieracz riss die Hand hoch und lenkte über die Latte (16.). So dauerte es bis zur 18. Minute und einem herrlichen Konter, als Luca Rapp einen langen Schlag in die Spitze alleine in Richtung Tor mit einem herrlichen Heber ins Eck zum 1:0 verwertete. Nach einem weiteren Luca-Rapp-Knaller versiebte Tim Zeiser eine Freistoßflanke von Jakov Gudelj per Kopf zum möglichen 1:1 (34.). Dies rächte sich in der 40. Minute, als diesmal Nico Rapp mit einem wuchtigen Flachschuss zum 2:0 nachlegte.

In der zweiten Hälfte blieben die Hausherren weiter ohne Gegentor, verteidigten alle Versuche der Mönche weg. Das schnelle 3:0 von Julian Wöhrle in der 55. Minute entschied die Partie frühzeitig. Dabei traf er aus dem Rückraum nach einem kurz ausgeführten Eckball von Joel Günter.

Trainer Stefan Ringgenburger resümierte zufrieden: „Es war ein absolut verdienter Sieg für uns. Wir hatten enorm viele Chancen. Nach dem 3:0 hatten wir weitere zahlreiche Chancen und können die Partie auch mit 5:0 oder 6:0 viel höher gewinnen. Wir haben es gut hinbekommen und die Mannschaft super eingestellt. Defensiv sind wir gut gestanden. Nach vorne hatten wir Räume zum Kontern.“

Statistik

SG Fischbach-Weiler: Böhm – Günter (82. Jo. Engel), Ad. Petrolli (90. Luthardt), Spiegelberg, Tranzer, Wöhrle, Sv. Müller (90. Vi. Engel), Lu. Rapp (82, Reiner), Ni. Rapp, Ju. Staiger (12. Ma. Staiger).

SG Mönchweiler/Peterzell: Gierarcz – Dohrmann, Zeiser, Gudelj (66, Hofmann), Weber, Rexhaj, Jager (66. Nik. Müller), Armbruster, Porsch, Camara, Hornstein (72. Beugel).

Tore: 1:0 Lu. Rapp (18.), 2:0 Ni. Rapp (40.), 3:0 Wöhrle (55.).

Schiedsrichter: Frank Steidle (Hüfingen).

Gelb-Rot: Hofmann (MöPe /77.).

Zuschauer: 150.