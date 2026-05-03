Kreisliga A Staffel 1: Vorentscheidung? Fischbach-Weiler schlägt Mönchweiler/Peterzell

Die SG Fischbach-Weiler schlägt die SG Mönchweiler/Peterzell und setzt sich auf Platz zwei fest. Die Verletzung von Sven Staiger trübt die Stimmung.
Kreisliga A Staffel 1: SG Fischbach-Weiler – SG Mönchweiler/Peterzell 3:0 (2:0). War dies die Vorentscheidung um den Relegationsplatz? Im Lokalderby und Verfolgerduell haben die Hausherren den Gast mit einem verdienten und souveränen Sieg nun mit neun Punkten distanziert. Das Meisterrennen mit dem SV Obereschach (vier Zähler mehr) ist noch offen – zumindest die Relegation gegen den A2-Vize haben beide Topteams zementiert.